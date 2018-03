Brno - Látkové pleny místo jednorázových dávají rodiče deseti procentům dětí v Česku. Proti dobám před 20 a více lety už je není nutné vyvařovat a žehlit a stačí je prát v pračce na 60 stupňů. Zájem o ně roste a brněnská firma Bamboolik, která vyrábí od roku 2012, zpočátku nestíhala uspokojit poptávku. Podle marketingové pracovnice firmy Moniky Fiantové se zájem zvyšuje a látkové pleny využívá větší procento dětí než v zahraničí, řekla ČTK v rozhovoru na brněnském veletrhu Prodítě.

Zájem domácího trhu je takový, že vzniklo několik konkurenčních firem, například v Ivančicích firma Anavy či v Jablonci nad Nisou výrobce Petit Lulu. "Zatím jsou našimi zákazníky spíše maminky alternativnějšího ražení, ale chceme se přiblížit i mainstreamu. Vysvětlujeme, že není potřeba pleny žehlit a vyvařovat. Výhodnější než jednorázové jsou finančně i zdravotně," uvedla Fiantová. Firma by ráda dosáhla toho, aby látkové pleny používala pro děti až polovina rodičů.

Objem loňské produkce firmy dosáhl zhruba 1000 sad, v každé je 24 plen. "Při sedmi plenách na dítě za den to vychází na úsporu dvou milionů jednorázových plen za rok," uvedla Fiantová. Jedna sada stojí 10.000 korun, přičemž běžné jednorázové pleny na jedno dítě stojí "od narození do nočníku" dvojnásobek, ekologické jsou ještě dražší. "Navíc naše pleny lze i dědit, i když některé je potřeba samozřejmě obměnit," uvedla Fiantová.

Podobně jako ostatní jmenovaní výrobci nabízí více typů. Jedna funguje jako vše v jednom. Jde o bambusovou plenu vloženou do kalhotek z materiálu, který vlhkost nasákne a nepouští ven. "Takové kalhotky stačí sundat, opláchnout je, pleny se hází do nějakého koše a jednou za dva tři dny se vyperou. Při nasazování fungují jako jednorázové," řekla Fiantová. Na podobném principu funguje noční plena, která však dokáže pojmout ještě více tekutiny, takže dítě není nutné v noci přebalovat. Třetím typem je plena "dva v jednom". Tvoří ji vnější nepromokavé kalhotky a vnitřní plena, která se přichytí patentkami. "Pere se jen plena a kalhotky stačí vyvětrat a perou se občas," uvedla Fiantová. Výhodou všech materiálů a především nejpoužívanější bambusové viskózy je to, že jsou prodyšné, snahou je vyrábět je výlučně v ČR. "Fungují na principu jako bundy z funkčních materiálů. Kůže tak může dýchat, což při použití běžných jednorázových plen nemůže," uvedla Fiantová. Na látkových plenách jsou čtyři řady patentek, takže je mohou mít děti od čtyř kil až do věku, kdy přecházejí na nočník.

Firmu před šesti lety zakládala Zuzana Hloušková jako živnostnice, o rok později již založila společnost, která má dnes desítku zaměstnanců. Pleny šije v jedné profesionální dílně a s pomocí pěti chráněných dílen. Výrobky se dostaly i na zahraniční trh do zemí Evropy. Pokud se bude produkce výrazně zvyšovat, už se neobejde bez automatické linky, řekla Fiantová.

