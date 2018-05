Praha - Zpěvák Enrique Iglesias dnes svým melodickým latinsko-americkým popem zpívaným v angličtině i španělštině roztancoval zaplněnou O2 arenu. Tisíce jeho příznivců, převážně z řad dívek a žen, nevydržely na svých místech k sezení při rytmických hitech, jako jsou Be With You nebo Hero. Syn slavného španělského barda Julia Iglesiase na stejném místě v úterý v den svých 43. narozenin vystoupí podruhé.

Iglesias se do Prahy vrátil po svém prvním českém koncertu v prosinci 2016, kdy během svého Sex and Love Tour vyprodal halu v pražských Holešovicích. Držitel Grammy za nejlepší latinské popové album z roku 1995 si přítomné opět získal svojí neustálou snahou o kontakt. Velkou část vystoupení absolvoval přímo v publiku, kde se s návštěvníky fotil, nahrával na jejich mobilní telefony, rozdával podpisy, vybízel ke společnému zpěvu a v jednu chvíli si na pódium vytáhl dva návštěvníky, které pohostil alkoholem.

V úvodu vystoupení Iglesias nabídl starší písně I'm a Freak a I Like How It Feels, které s ním tradičně odzpívala značná část přítomných. Hned v první polovině show Iglesias nabídl jeden ze svých největších hitů Bailamos, který nahrál pro soundtrack k filmu Willa Smithe Wild Wild West.

Popová hvězda, která za svoji kariéru prodala více než 160 milionů nosičů, ukázala dvě hudební tváře. Na hlavním pódiu předvedl Iglesias koncert plný efektů. Poté, co proběhl špalírem nadšených fanoušků na menší pódium na druhé straně haly, zahrál v komornějším pojetí několik akustických písní.

Iglesias, který si v roce 2003 zahrál s Antoniem Banderasem, Salmou Hayekovou a Johnnym Deppem ve snímku Tenkrát v Mexiku a jako host se objevil v několika seriálech, během komunikace s návštěvníky uplatnil svůj herecký talent. Odměnou za bezprostřednost mu vedle neutuchajících ovací byla i černá podprsenka hozená na pódium.

Enrique Iglesias se narodil v Madridu jako třetí potomek Julia Iglesiase a bývalé filipínské modelky Isabely Preyslerové. V osmi letech se přestěhoval za otcem do Miami. Zpočátku měl úspěch hlavně mezi Latinoameričany, až v roce 1999 ho jen anglické album nazvané Enrique definitivně katapultovalo do první ligy světové populární hudby.