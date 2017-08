Borisov - Brankář Jan Laštůvka chyboval při úvodním inkasovaném gólu, a proto byl rád, že fotbalisté Slavie nakonec v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Borisově vydřeli díky brance vstřelené venku postup. S jistotou účasti v hlavní fázi Evropské ligy se nechce spokojit a doufá, že Pražané projdou i přes 4. předkolo do základní skupiny Ligy mistrů.

"Na nás všech je vidět, že je to velká úleva. Byli jsme nervózní, chtěli jsme jít dál a věděli jsme, že to každý od nás čeká," řekl novinářům Laštůvka po prohře 1:2 v Borisově. Ta Pražany nakonec nemusela mrzet, protože po vítězství 1:0 doma prošli v kvalifikaci Ligy mistrů dál.

Červenobílí si odvetu zkomplikovali tím, že inkasovali na startu obou poločasů. U prvního gólu Laštůvka vyběhl mimo vápno a soupeř ho přehodil hlavičkou. "Dostali jsme hloupý gól po mé chybě, možná jsem tam nemusel jít. Měli jsme špatné postavení celkově. Byl to obyčejný odkop a dostaneme z toho gól," uvedl Laštůvka k situaci z šesté minuty.

"Ale nepoložilo nás to a ke konci první půle jsme vyrovnali. Už jsme mysleli, že to dohrajeme v klidu, ale po přestávce jsme hned dostali gól. To by zamávalo i s většími týmy. BATE je zkušený tým, dostali nás pod tlak a zaplaťpánbůh jsme to zvládli," dodal pětatřicetiletý gólman.

S postupem do 4. předkola a jistotou účasti minimálně v Evropské lize se nechce spokojit. "Náš sen je Liga mistrů a chceme pro to udělat vše. Tlak bude pořád, Slavia byla mistr a bude na ni tlak v lize i pohárech. Možná budeme trochu uvolněnější, ale ještě nejsme spokojeni, že jsme v Evropské lize," řekla jedna z letních posil.

Soupeře pro 4. předkolo si nevybírá. "Soupeři jsou strašně vyrovnaní. Někdo si myslel, že přes BATE prostě musíme projít. Ale všichni víme, že je to zkušené mužstvo, hráli opravdu dobře. Že to budeme mít lehké, to jsem si nemyslel ani náhodou," uvedl Laštůvka.

Je mu ale jasné, že Pražané se musejí zlepšit, aby v závěrečném předkole uspěli. "Opravdu jsme dnes nehráli to, co bychom chtěli hrát. Můžeme mít štěstí na los, ale já věřím, že ty výkony budou od všech lepší. Asi by to nestačilo. Ale je teprve začátek sezony, věřím, že se rozehrajeme," dodal Laštůvka.