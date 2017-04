Brno - Liberecký gólman Ján Lašák sice považoval vítěznou branku hokejistů Komety Brno ve třetím finálovém utkání extraligy za hodně spornou, ale nechtěl se na ni po porážce 0:3 vymlouvat. Osmadvacetiletý slovenský mistr světa z roku 2002 doufá, že se Bílí Tygři ještě dokážou vzchopit a vybojovat ve středu minimálně návrat série na sobotní pátý duel v Liberci.

Lašák ve 13. minutě zachytil střelu Jozefa Kováčika do lapačky, ale protože se s ní dostal za brankovou čáru, sudí po poradě s videorozhodčím uznali gól. "Bylo to velmi těsné, sám jsem nevěděl, jestli to byl gól, nebo ne. Bylo to hrozně na hraně, ale hlavně tam nebyl čas nad tím přemýšlet. Ta střela přišla rychle, přišla reakce a ruku jsem tahal pryč z branky. Neumím to posoudit," řekl Lašák.

Po zápase ale podle záznamu nabíral dojem, že branka platit neměla kvůli tomu, že nebylo prokazatelné, že by puk skončil za brankovou čárou. "Já jsem puk neměl v košíku, ale v dlani, nechytil jsem to ideálně a to může hrát velkou roli. Sudí jsou jen lidé, i když to byla specifická situace a měli čas to rozebrat a použít několik úhlů. Pokud je pravidlo, že stačí dedukce, tak si to sudí ustojí a má alibi," doplnil.

Kometa zasadila Liberci hned za 32 sekund další ránu po trefě Marka Kvapila. "To byl hned další protiútok, ale nechci říkat, jestli na tom ten první gól měl nebo neměl vliv a snižovat výkon soupeře. Určitě nechci říkat, že jim sudí pomohl, to v žádném případě. Vyhrávají 3:0, ale my se budeme bít až do konce a nedáme jim nic zadarmo," podotkl gólman, který získal titul loni s Libercem a v roce 2005 s Pardubicemi.

Otočit nepříznivý stav 0:3 na zápasy se dosud v play off domácí nejvyšší soutěže nikomu nepodařilo. "Je to kritická situace. Ale první zápas rozhodla jedna střela, další zápas střela v prodloužení, třetí zápas v uvozovkách gól negól. V Liberci jsme si dali dva vlastní góly. Rozhodují strašné maličkosti. Třeba se to teď obrátí na naši stranu," řekl Lašák.

Moc dobře si ale uvědomuje, že úspěch nepřijde zadarmo. "Obrátí se to jen ve chvíli, kdy tomu půjdeme naproti. Na náhody nevěřím, všechno v životě je potřeba si zasloužit a tohle je jediná cesta. Musíme tomu věřit. Pro lidi z Liberce chceme sérii ještě vrátit k nám. Od prvního do posledního hráče si to musíme zasloužit, třeba i to jedno vítězství ve finále," slibuje Lašák boj až do konce.