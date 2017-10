Právě zveřejněno

Praha - Kvůli pravidelné revizi nebude ode dneška do 25. října jezdit lanovka z Újezdu na Petřín. Součástí prací bude například geodetické měření rozchodu kolejí, údržba vozů a stanic, čištění odvodnění nebo nátěry a další opravy budov. Během odstávky bude dopravní podnik také nacvičovat evakuaci cestujících z vozů v případě krizové situace. Odstávky lanové dráhy z důvodu údržby, oprav a technických revizí jsou každoročně na jaře a na podzim.

Lanovou dráhu na Petřín, která je v provozu od 09:00 do 23:20, loni využilo zhruba 1,75 milionu cestujících. Nejvytíženější je v létě, kdy přepraví asi 200.000 lidí za měsíc. V zimní sezoně to je v průměru 110.000 lidí. Od listopadu do března má lanovka interval čtvrt hodiny, od dubna do října deset minut.

Poprvé se lanovka rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati, včetně nového mostu.

Lanovka patří do pražské integrované dopravy a platí na ní jízdenky MHD.