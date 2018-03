New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli v NBA po deseti letech v Miami. Po skvělém ofenzivním výkonu, který dokumentuje bezmála šedesátiprocentní úspěšnost střelby z pole a 16 přesných trojek, zvítězili ve čtvrtek 131:113 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Potřetí za sebou přitom hráli na cizí palubovce.

Obraně Heat žádný jiný tým tolik bodů v sezoně nedal. Nejvíc se činil Isaiah Thomas, který si z pozice náhradníka vylepšil sezonní maximum na 29 bodů. Přestože Lakers ve Východní konferenci zaostávají za play off o šest výher, Thomas spatřuje v týmu postupový potenciál a šanci na ukončení čtyři roky trvajícího čekání na účast ve vyřazovacích bojích.

"Tenhle tým chce vyhrávat a talent na to má. A tak musíme myslet na další krok, a tím je postup do play off," řekl Thomas, autor šesti tříbodových košů, který do týmu přišel v únoru z Clevelandu.

Také v domácím týmu byl nejlepším střelcem muž z lavičky, Dwyane Wade dal 25 bodů. Jeho spoluhráč Bam Adebayo dokonce jako náhradník dosáhl na double double za 15 bodů a 10 doskoků.

Philadelphii se podařilo ukončit sérii 11 porážek ve vzájemných zápasech s Clevelandem a doma Sixers porazili tým kolem LeBrona Jamese 108:97. Další Jamesův excelentní výkon s 30 body, devíti doskoky a osmi asistencemi tentokrát nestačil. V týmu soupeře všichni členové základní pětky skórovali dvojciferně. J.J. Reddicks byl s 22 body nejlepším střelcem, Joel Embiid přidal k 17 bodům 14 doskoků a Robert Covington měl bilanci 10+10.

Portland poprvé v sezoně vyhrál pět zápasů za sebou. Damian Lillard byl s 35 body strůjcem vítězství 108:99 nad rivalem ze Západní konference Minnesotou a Trail Blazers nyní na čtvrtém místě tabulky zaostávají za Timberwolves už jen o dvě výhry.

Výsledky NBA:

Cleveland - Philadelphia 97:108, Miami - LA Lakers 113:131, Portland - Minnesota 108:99, Sacramento - Brooklyn 116:111 po prodl.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 60 43 17 71,7 2. Boston 63 44 19 69,8 3. Philadelphia 60 33 27 55,0 4. New York 62 24 38 38,7 5. Brooklyn 63 20 43 31,7

Centrální divize:

1. Cleveland 61 36 25 59,0 2. Indiana 61 34 27 55,7 3. Milwaukee 61 33 28 54,1 4. Detroit 61 29 32 47,5 5. Chicago 61 20 41 32,8

Jihovýchodní divize:

1. Washington 62 36 26 58,1 2. Miami 62 32 30 51,6 3. Charlotte 62 28 34 45,2 4. Atlanta 62 19 43 30,6 5. Orlando 61 18 43 29,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 61 48 13 78,7 2. San Antonio 62 36 26 58,1 3. New Orleans 61 35 26 57,4 4. Dallas 62 19 43 30,6 5. Memphis 60 18 42 30,0

Severozápadní divize:

1. Minnesota 65 38 27 58,5 2. Portland 62 36 26 58,1 3. Oklahoma City 63 36 27 57,1 4. Denver 61 33 28 54,1 5. Utah 61 31 30 50,8

Pacifická divize:

1. Golden State 62 48 14 77,4 2. LA Clippers 60 32 28 53,3 3. LA Lakers 61 27 34 44,3 4. Sacramento 62 19 43 30,6 5. Phoenix 63 19 44 30,2