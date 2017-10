Ostrava - Unikátní kolekci sportovních vozů, jejichž hodnota dosahuje dohromady stovek milionů korun, nabízí aktuálně k prodeji ostravský autosalon AR Cars. Většina z těchto vozů je něčím výjimečná, asi největším skvostem mezi nimi je model LaFerrari italské značky Ferrari, který patří k nejrychlejším i nejdražším vozům světa. Autosalon jej nabízí za 2,79 milionu eur (více než 72 milionů korun) bez DPH. ČTK to řekl vedoucí prodeje AR Cars David Palmi.

"Každé z těch aut je něčím jedinečné - modelem, limitovaným počtem vyrobených kusů, rokem výroby, celkovým stavem. Výjimečné jsou už tím, že kdysi historicky byly extrémně drahé a nebylo tolik bohatých klientů jako dnes, takže dochování těchto vozů je o to složitější. Ve světě se těchto vozů nabízí velice málo a i dohledat nějaký pěkný kus je obtížné," řekl Palmi.

Autosalon aktuálně prodává například Ferrari F12 TDF, Ferrari F40, limitovanou verzi Ferrari F50, jíž bylo vyrobeno jen 349 kusů, kabriolet Ferrari 550 Barchetta, letošní novinku McLaren 720S nebo Porsche 993 Turbo GT2 RS z roku 1995. "Tohoto modelu Porsche se na světě dochovalo velice málo kusů. Je extrémně výjimečné," řekl Palmi.

"Ty nejdražší vozy, které si člověk může vůbec představit, jsou momentálně tady. Jsou to auta, která prakticky člověk v reálném životě neuvidí ani na silnici. To potkáte jednou za život nebo v muzeu, unikátní je i to, že jsou na prodej," řekl Palmi.

Vozidla jsou podle něj určena hlavně investorům. Cena těchto luxusních sportovních automobilů na rozdíl od běžných aut postupem času roste. "V dnešní době je trend ukládat finanční prostředky do nějakých movitých věcí, například do luxusních vozů. Značka Ferrari je v tom dominanta," řekl Palmi. Nejdražší jsou právě takzvaná hypersportovní auta jako LaFerrari, která jsou schopna atakovat i rychlostní hranici 400 kilometrů v hodině.

Investiční příležitostí pro movité fanoušky historických automobilů je Ferrari 250 GT Lusso z roku 1963. "To je absolutní sběratelský exemplář. Vezměte si LaFerrari, nejmodernější, nejrychlejší, materiálově nejlepší auto, co se dá pořídit, a proti němu stojí vůz z roku 1963 a je prakticky ve stejné hodnotě. To vozidlo samozřejmě, když bylo nové, stálo úplně jinou částku. Po x letech se ta suma zněkolikanásobila," řekl Palmi.

AR Cars podle něj patří mezi výjimečné prodejce v celé Evropě. "Tenhle byznys už děláme řadu let. Už jsme se dostali do povědomí zajímavých klientů a potenciálních kupců prakticky po celém světě. Prodáváme různým šejkům, v Japonsku, dokonce v Africe," řekl Palmi.

Kupce pro některý z unikátních vozů by rád našel i v Česku. "Mimochodem, s jedním potenciálním českým kupcem už jednáme," řekl Palmi. I po tuzemských silnicích se podle něj s takovýmito vozy dá jezdit. "Je to jenom o tom, jak je zručný řidič. Samozřejmě třeba s LaFerrari s výkonem 1000 koní si nemůžete dovolit dát plný plyn všude a vybíráte si úseky, ale je řada zákazníků, kteří ten potenciál umí využít," řekl Palmi.