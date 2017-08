Mladá Boleslav - Fotbalisté Sparty si na čtvrtý pokus připsali první soutěžní výhru pod novým trenérem Andreou Stramaccionim. Ve 2. ligovém kole v souboji dvou celků vyřazených ve 3. předkole Evropské ligy vyhráli na hřišti Mladé Boleslavi 1:0. O jediný gól se ve 28. minutě postaral kapitán David Lafata po asistenci nejnovější posily Jonathana Biabianyho. Pro Mladou Boleslav to naopak byla třetí soutěžní prohra v řadě a spolu s Brnem a Duklou je jediným týmem bez bodu.

V sestavě Sparty se hned objevila posila Biabiany, jehož hostování z Interu Milán letenský celek oznámil teprve dnes. A francouzský křídelník hned ukázal, proč o něj trenér Stramaccioni tolik stál. Už v 15. minutě měl první velkou šanci, když si naběhl za obranu na dlouhý nákop a ocitl se sám před brankářem. Vejmola ho však vychytal a dorážce do prázdné branky zabránil Stronati.

Ve 28. minutě už ale Biabiany gól zařídil svou rychlostí. Doběhl zdánlivě ztracený míč a přesným centrem našel hlavu Lafaty, který zblízka protlačil míč přes Vejmolu.

Mladá Boleslav po vyřazení z Evropské ligy výrazně obměnila sestavu. Místo Diviše byl v brance Vejmola, stoper Čmovš se posunul na beka, odkud se Pauschek vysunul do zálohy. První šanci v sezoně dostal také Takács. Celkově tak byla sestava výrazně defenzivněji laděná než v předchozím průběhu sezony. A tak i když domácí Spartu vykombinovali, chyběl jim větší počet hráčů ve vápně.

Také Sparta pozměnila sestavu: do základu se dostali Zahustel, Sáček či brankář Koubek, který nahradil nejistého Dúbravku. Reprezentační gólman však musel zasahovat prakticky jen proti ráně Fleišmana ze 14. minuty.

Sparťanská obrana byla pevná i po změně stran, kdy si Boleslav vytvářela tlak, ovšem bez větších šancí. Trenér Uhrin proto poslal do hry i novou útočnou posilu Babalje, ovšem výraznější vzruch přinesla až 83. minuta, kdy se domácí vehementně dožadovali penalty za domnělou ruku Štetiny. Sudí Jílek však zůstal v klidu. Krátce nato pálil vedle Takács, ale Sparta už si výhru pohlídala.

Potvrdit ji mohl Plavšič, který šel po krásné Rosického přihrávce sám na gólmana, ale Vejmola ho vychytal. A o chvilku později ho zablokoval v další šanci Stronati. Gólu se mohl dočkat i Rosický, jenže v nastavení trefil hlavičkou tyč.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Byli jsme aktivní, jak jsme chtěli, ale chyběl mi tam důraz ve středu hřiště a nebyli jsme tak nebezpeční jako v minulých zápasech. Navíc jsme si nepohlídali náběhy za obranu, na což jsme se upozorňovali. Oproti minulým zápasům jsme byli neproduktivní směrem dopředu. A nebylo to tím, že bylo v sestavě více defenzivnějších hráčů, protože Pauschek i Takács byli dopředu aktivní. Chtěli jsme tam dát čerstvé hráče, Takács vypadal v tréninku velmi dobře, s Vejmolou v brance jsme chtěli přivolat štěstí, to se nepovedlo, ale zachytal dobře. Teď máme před sebou zápas venku, bude těžké se z toho dostávat, ale nehrajeme špatný fotbal. Chce to uzdravit hráče jako Chramosta a Mebrahtu a bude to zas dobré."

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Biabiani byl první hráč, kterého jsem chtěl přivést, když jsem mluvil s panem Křetínským, ale byla to dlouhá jednání. Hraje fotbal, který chci po hráčích. Ještě není stoprocentní, ale je to pro mě velmi důležitý hráč. V týmu máme dobrou konkurenci, tahle sestava může být ale velmi blízko té, která bude nastupovat v dalších zápasech. Tahle výhra je pro nás strašně důležitá. V Boleslavi to nebude lehké pro žádný tým. Dnes to byl ale z naší strany zatím nejlepší týmový výkon. Všichni bojovali za Spartu a bojovali o výhru. Na Koubka jsem byl přísný, nepřišel v ideální formě do přípravy, teď zhubnul a byl připravený. Zahustel dostal šanci, protože jsme potřebovali beka, který je silnější v defenzivě, zatímco Karavajev je spíše ofenzivní. Aktuálně je jednička a je na něm, jestli si to udrží. Tento týden budeme mít jednání s vedením a rozhodneme se o kádru. Nyní máme 26 hráčů a to je podle mě moc."

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branka: 28. Lafata. Rozhodčí: Jílek - Blažej, Arnošt. ŽK: Stronati - Čivič, Sáček. Diváci: 5000.

M. Boleslav: Vejmola - Čmovš (75. Babalj), Da Silva, Stronati, Fleišman - Jánoš (72. Rada), Takács - Pauschek, Matějovský, Přikryl - Komličenko (64. Mareš). Trenér: Uhrin ml.

Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - M. Frýdek (64. Rosický), Mandjeck, Sáček - Biabiany (79. Karavajev), Lafata, Ben Chaim (71. Plavšič). Trenér: Stramaccioni.

1. Plzeň 2 2 0 0 5:0 6 2. Olomouc 2 2 0 0 4:2 6 3. Ostrava 2 1 1 0 3:1 4 4. Bohemians Praha 1905 2 1 1 0 3:2 4 5. Sparta 2 1 1 0 2:1 4 6. Slavia 2 1 1 0 1:0 4 7. Karviná 2 1 0 1 3:2 3 Teplice 2 1 0 1 3:2 3 9. Liberec 2 1 0 1 2:2 3 10. Zlín 2 1 0 1 2:2 3 11. Slovácko 2 0 2 0 1:1 2 12. Jablonec 2 0 1 1 1:2 1 13. Jihlava 2 0 1 1 0:2 1 14. Mladá Boleslav 2 0 0 2 1:3 0 15. Brno 2 0 0 2 2:5 0 16. Dukla 2 0 0 2 1:7 0