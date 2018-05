Praha - Angažování Davida Lafaty řadí majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský k tomu nejpovedenějšímu, co se za jeho éry na Letné událo. Ocenil zejména jeho pracovitost pro tým a také euforii, kterou přinášel svými góly. Tu teď bude muset dodávat někdo jiný, Lafata se rozhodl po sezoně ukončit kariéru.

"Příchod Davida Lafaty považuji z hlediska přínosu hráče pro tým za jeden z nejpovedenějších transferů za dobu, co jsem ve Spartě. Jeho osobní historie v našem klubu je naprosto vynikající. Svoji roli začal plnit ihned po přestupu z Jablonce," řekl Křetínský pro klubový web.

Šestatřicetiletý nejlepší střelec v historii české ligy byl pro Spartu především synonymem pro góly. "Lafi je někdo, kdo chce vždycky dát gól. Fantastická vlastnost. I když vstřelí dva tři, tak chce dát čtvrtý. A nejde jen o něj, vždy dělá všechno pro to, aby jeho tým přidal další branku, nejen on sám. Má prostě skvělou vůli," uvedl Křetínský.

"David vstřelil v našem dresu 112 gólů a to je opravdu hodně. Je s ním zkrátka spojená radost, ten okamžik, kdy dosáhnete i dílčího úspěchu. Pro mě je tedy David Lafata spojený s euforií po gólech. Bylo to 112 okamžiků euforie," prohlásil šéf Sparty.

Rodáka z Českých Budějovic si ale váží i kvůli jeho povaze a obětavosti pro tým. "Talent a až Sieglovský výběr místa a schopnost dát gól kombinuje s obrovskou pracovitostí, nikdy si v zápase neuleví. Dokud fyzicky může, pracuje. A skutečně si nepamatuji, že by něco vypustil - v tom je pro všechny obrovský příklad," prohlásil Křetínský.

"Není typem útočníka, který dá gól, pak se někde toulá a vy to musíte tolerovat, protože je to hvězda. On pracuje pro tým. Vždyť si jen vezměte jeho přístup k bránění. Kolikrát šel gól z obranné standardky přes Davida? To se zkrátka nedělo. Až tolik toho nenamluví, ale ostatní vždycky strhává vlastním výkonem," dodal.