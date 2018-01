Praha - Hokejový brankář Ján Laco se týden po příchodu do Sparty dočkal premiérového startu v dresu Pražanů. I přes solidní výkon však nezabránil prohře Sparty 3:5 s Třincem, která ukončila sérii tří výher týmu kouče Františka Výborného.

Podle původních plánů měl Laco poprvé za Spartu nastoupit v pátek ve Zlíně. Na dnešním dopoledním tréninku si však Fin Sami Aittokallio, který se podílel na předešlých výhrách, hnul s kyčlí a trenéři se tak rozhodli poslat do hry Laca.

"V brance může být jen jeden a Sami chytal výborně. Nebyl důvod na změnu. Trpělivě jsem čekal na šanci, jako vždy," řekl Laco. Mrzelo ho ale, že začal porážkou. "Vždy je dobře začít vítězně. Tahle si ho budeme muset vyhodnotit, poučit se ze zápasu a v pátek ve Zlíně odehrát lepší utkání," řekl Laco, který si připsal 20 zákroků.

První gól inkasoval ve 14. minutě z druhé střely, která na něj prošla. Při třinecké přesilovce. "Začali jsme velmi dobře a Třinec neměl vůbec nic. Až do přesilovek. Kdybychom udrželi v první třetině vedení 2:0, tak by výsledek byl jiný. Myslím, že jsme měli být trochu trpělivější a držet vedení," uvedl šestatřicetiletý gólman, který do Sparty přišel z Chomutova.

Třinec ale ještě v první dvacetiminutovce vyrovnal a ve druhé třetině zápas otočil. Klíčový náskok 5:3 získal po dvou gólech v rozmezí 49 sekund. "Škoda druhé třetiny," řekl Laco, který nechtěl moc řešit, zda měl pátý gól hostů platit. Útočník Michal Kovařčík puk za čáru zřejmě odrazil rukou. "Rozhodčí to uznal a my se s tím musíme smířit," podotkl slovenský reprezentant.

Sparta po porážce klesla na osmé místo a nadále bojuje o postup do play off. Laco věří, že se zpět na vítěznou vlnu vrátí již v pátek ve Zlíně, který ji dnes v tabulce předstihl. "Kdybych to neviděl optimisticky, tak bych se asi zbláznil. Vždy je potřeba myslet pozitivně, poučit se z chyb a do dalšího zápasu jít s čistou hlavou," dodal Laco.