Kytarista britské rockové kapely Rolling Stones Ronnie Wood ČTK/AP/Victoria Will

Londýn - Kytarista slavných Rolling Stones Ronnie Wood podstoupil v květnu operaci kvůli rakovině plic, píší o tom britská média. Sedmdesátiletý britský hudebník to řekl v rozhovoru, který vyšel dnes v týdeníku The Mail on Sunday. Lékaři mu odoperovali část plic a později konstatovali, že nemoc se dále nešíří.

"Nyní jsem v pořádku. Ale chodím každé tři měsíce na kontroly. Přišli na to včas," řekl Wood v rozhovoru, který vyšel u příležitosti chystaného vydání knihy Ronnie Wood: Artist (Ronnie Wood: Umělec) s jeho kresbami a malbami. Kniha by měla vyjít tento měsíc. Nádor Woodovi lékaři odhalili při rutinní prohlídce.

Wood se svěřil v rozhovoru také s obavami, které ho provázely, když čekal na výsledky. "Byl jsem připraven na špatné zprávy, ale také jsem věřil, že to dobře dopadne. Kromě doktorů a mě o tom nikdo nevěděl, nechtěli jsme nikomu připravit takové peklo, jakým jsem procházel," přiznal Wood.

Než mu přišly výsledky, byl prý připraven odmítnout chemoterapii. "Nechtěl jsem přijít o vlasy," vysvětlil kytarista proslulý i hustou tmavou kšticí. Nakonec měl ale štěstí, prý při něm vždycky stál anděl strážný, při všech jeho excesech rockového hudebníka.

Ještě než mu lékaři diagnostikovali rakovinu, přestal už loni Wood kouřit. Udělal to prý kvůli svým dvojčatům holčičkám Gracie Jane a Alice Rose, které se narodily loni 30. května. S jejich matkou, o tři desítky let mladší Sally Humphreyovou se oženil v prosinci 2012.

Ronnie Wood přišel do kapely Rolling Stones v roce 1975, kdy vystřídal kytaristu Micka Taylora. První album, které se Stony nahrál, byla v roce 1975 deska Black and Blue. Od té doby společně vydali dalších jedenáct alb, to poslední s názvem Blue & Lonesome vyšlo loni.