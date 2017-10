Šanghaj, Hongkong - Australský tenista Nick Kyrgios se na turnaji Masters v Šanghaji postaral po roce o další pozdvižení, když bez zjevného důvodu předčasně ukončil zápas prvního kola s Američanem Stevem Johnsonem. Dvaadvacetiletý bouřlivák, jenž je proslulý nevyrovnaným chováním, odešel z kurtu poté, co prohrál úvodní set v tie-breaku. Představitelé ATP uvedli, že se začali případem zabývat.

Kyrgios vloni v Šanghaji odchodil zápas s Mischou Zverevem a dostal od ATP distanc na osm týdnů a pokutu. Tentokrát měl výhrady proti umpirovému rozhodčímu. Během úvodního setu od něho dostal za vzteklé odpálení míčků do hlediště varování a ve zkrácené hře přišel trestný bod. Poté, co Johnson proměnil esem první setbol, zamířil k síti, podal soupeři i sudímu ruku, na lavičce si sbalil věci a za pískotu fanoušků zamířil do šaten.

Kyrgios nešel na pozápasovou tiskovou konferenci a své vysvětlení podal na twitteru. "Posledních 24 hodin jsem bojoval se žaludečními problémy. Snažil jsem se připravit na zápas, ale hodně jsem se na kurtu trápil, což bylo myslím evidentní od první výměny," napsal Australan. "Také mě dnes při tréninku začalo bolet rameno, což tomu příliš nepomohlo. Takže když jsem prohrál set, už jsem neměl sílu pokračovat, protože jsem toho za posledních 24 hodin moc nesnědl," dodal.

Zkrácenou hru přitom finalista z minulého týdne v Pekingu Kyrgios začal výborně. Vedl 3:0 a 4:2, po výměně stran se ale nechal rozhodit pohybem fanoušků v hledišti. Další míček ztratil, začal si stěžovat a za vulgární poznámky dostal trestný bod, který znamenal vyrovnání na 4:4.

Mikrofony u kurtu podle zahraničních médií zachytily, jak Kyrgios svému týmu řekl, že pokud set prohraje, tak končí. Agentuře AFP řekl, že duel skrečoval kvůli zranění ramena.

Allertová nedokázala v Linci zopakovat výhru nad Fettovou

Denise Allertové se nepodařilo v prvním kole turnaje v Linci navázat na nedávnou výhru z Taškentu nad Janou Fettovou a Chorvatce dnes podlehla 5:7, 2:6. Před dvěma týdny v Uzbekistánu Češka ve stejné fázi turnaje zvítězila ve třech setech.

Čtyřiadvacetiletá Allertová po porážce přišla o šanci zahrát si ve druhém kole s krajankou a turnajovou dvojkou Barborou Strýcovou. Tu ještě čeká zápas prvního kola proti Američance Madison Brengleové.

Kvitová se dnes na turnaji v Tchien-ťinu kvůli dešti nepředstaví

Program turnaje WTA v čínském Tchien-ťinu se kvůli počasí dostává do velkého skluzu. Ani druhý hrací den nepustil vytrvalý déšť tenistky včetně Petry Kvitové na kurty a odehrán tak zatím není jediný zápas úvodního kola dvouhry.

Druhá nasazená Kvitová měla dnes v Číně nastoupit proti domácí Ču Lin. Představit se měla i Ruska Maria Šarapovová, kterou v úvodním kole čeká po odhlášení španělské turnajové jedničky Garbiňe Muguruzaové Rumunka Irina-Camelia Beguová.

Všechny singlové duely byly odloženy na středu. Hrát se dnes bude jen čtyřhra, jejíž zápasy pořadatelé přeložili do tréninkové haly.

Výsledky tenisových turnajů

(řezeno podle výše dotace)

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 7,906.170 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Querrey (10-USA) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:2, Anderson (11-JAR) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:1, Isner (12-USA) - Lajovič (Srb.) 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Johnson (USA) - Kyrgios (13-Austr.) 7:6 (7:5), skreč, Dolgopolov (Ukr.) - Sock (14-USA) 4:6, 6:1, 2:1 skreč, Bedene (Brit.) - Lorenzi (It.) 6:1, 6:4, R. Harrison (USA) - Čang Ce (Čína) 6:2, 6:3, Struff - M. Zverev (oba Něm.) 3:6, 6:5 skreč, Schwartzman (Arg.) - Thompson (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), Troicki (Srb.) - Shapovalov (Kan.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:0.

2. kolo:

Ramos (Šp.) - Carreňo (7-Šp.) 7:5, 7:5, Čilič (4-Chorv.) - Edmund (Brit.) 6:3, 7:6 (7:5), Fognini (It.) - Pouille (15-Fr.) 7:6 (9:7), 6:3, Del Potro (16-Arg.) - Rubljov (Rus.) 6:3, 6:4, Gasquet (Fr.) - Čong Hjon (Korea) 3:6, 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Hongkongu

(tvrdý povrch, dotace 500.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

A. Radwaňská (4-Pol.) - Zhang Ling (Hongkong) 6:1, 6:2, Gavrilovová (7-Austr.) - Katoová (Jap.) 6:1, 7:6 (7:4), Ósakaová (Jap.) - Guarachiová (Chile) 7:5, 6:4, V. Williamsová (2-USA) - Ozakiová (Jap.) 6:2, 6:2, Kumkhumová (Thaj.) - Vesninová (5-Rus.) 6:3, 6:4, Cakoová (USA) - Honová (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), Wozniacká (3-Dán.) - Bouchardová (Kan.) 6:1, 6:1.

Turnaj žen v Linci

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Fettová (Chorv.) - Allertová (ČR) 7:5, 6:2, Rybáriková (1-SR) - Hogenkampová (Niz.) 7:5, 6:3, Kužmová (SR) - Friedsamová (Něm.) 6:2, 7:5, Mariaová (7-Něm.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:4, Lepchenková (USA) - Bertensová (3-Niz.) 6:3, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Dzalamidzeová, Knollová (Rus./Švýc.) - Krajiceková, Strýcová (Niz./ČR) 7:6 (8:6), 3:6, 10:8.