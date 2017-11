Zlín - Úspěšnou premiéru si vychutnal na lavičce hokejistů Mladé Boleslavi trenér Vladimír Kýhos, jehož noví svěřenci vyhráli ve 23. kole extraligy na ledě Zlína vysoko 6:1. Jednašedesátiletý kouč nahradil v pátek dopoledne odvolaného Patrika Augustu, ale ten den ještě sledoval počínání týmu vedeného asistenty Viktorem Ujčíkem a Borisem Žabkou proti Hradci Králové (1:2 po samostatných nájezdech) jen z hlediště. Oficiálně byl jeho příchod potvrzen až v sobotu.

Za necelé dva dny toho s mužstvem podle svých slov moc nestihl, přesto pod jeho taktovkou Mladá Boleslav rozdrtila trápící se Zlín a přerušila sérii tří porážek za sebou. "Dnešní zápas ovlivnily dva faktory - štěstí a Brandon Maxwell. Dali jsme z osmi střel pět gólů, ale i to je hokej," řekl po utkání Kýhos.

Z přístupu hráčů v utkání ve Zlíně měl velkou radost. "Kluci jsou bojovníci, mají chuť do hokeje. Třeba dnes za stavu 6:1 padl Klepiš do rány, to se jen tak nevidí," ocenil bývalý trenér Litvínova, Komety Brno, Karlových Varů, Hradce Králové a Třince, kde skončil po minulé sezoně.

Nové angažmá našel po půl roce. "Mám za sebou klidné období, kdy jsem si od hokeje odpočinul a věnoval jsem se rodině. Zápasy jsem sledoval bez emocí, už jsem se ale samozřejmě na trénování moc těšil," prohlásil Kýhos, jehož vedení Bruslařského klubu kontaktovalo po středeční porážce v Litvínově 3:6.

"Druhý den jsem se bavil s vedením a v pátek jsem viděl duel s Hradcem Králové, po kterém jsme se dohodli. Zůstal jsem v Boleslavi a v sobotu už jsem vedl první trénink," popisoval vývoj událostí Kýhos. Nechystá v kádru žádné velké změny.

"Na týmu ani není moc co měnit. Jenom se budu snažit více využívat útočné síly, která tady v Boleslavi je," naznačil své cíle Kýhos. "Je to o tom, aby si ti kluci začali věřit, protože v sobotu v kabině bylo poznat, že se jim nedaří. Byli takoví skleslí. Snad k tomu dnešní výhra napomůže," doplnil Kýhos.

Může stavět i na tom, že jeho tým hned ve Zlíně využil všechny tři své přesilové hry. "Přesilovky jsou silná stránka mužstva. Když si před branku stoupne Urban, to je prostě hráč k nezaplacení," řekl mladoboleslavský kouč na adresu 202 centimetrů měřícího útočníka, který si dnes v početních výhodách připsal dva body za gól a asistenci.