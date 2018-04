New York - V pondělí by se mělo uskutečnit mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli zprávám o sobotním chemickém útoku v Sýrii. Uvedlo to dnes britské zastoupení při OSN na svém twitterovém účtu. Podle informací agentury AFP z diplomatických kruhů schůzka pravděpodobně začne ve 21:00 SELČ. Schůzku požaduje devět z patnácti členů rady.

"Británie, Francie, USA, Polsko, Nizozemsko, Švédsko, Kuvajt, Peru a Pobřeží slonoviny svolaly mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN k projednání zpráv o útoku chemickými zbraněmi v Sýrii. Zasedání se očekává v pondělí," napsala britská mise.

Podle záchranářů z organizace označované Bílé přilby se syrské město Dúmá kontrolované radikály v sobotu stalo terčem chemického útoku vládních sil, při němž zahynula čtyřicítka lidí. Podobné informace přinesla také Syrsko-americká zdravotnická společnost (SAMS).

Syrská státní média nicméně odmítla, že by vládní vojska použila chemické zbraně. Informace o útoku popírají rovněž Rusko a Írán, tedy spojenci syrského režimu. Moskva označila informace za vykonstruované a podle Íránu je obvinění z chemického útoku záminkou pro vojenskou akci.

Prezident Donald Trump útok odsoudil a kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za podporu syrského prezidenta Bašára Asada, jehož označil za "zvíře Asada". Podle Trumpa musí syrský prezident za útok zaplatit. Použití chemických zbraní odsoudila také Evropská unie, podle které by Rusko a Írán měly jako podporovatelé syrského režimu využít svůj vliv k odvrácení dalších útoků.

pmh ank