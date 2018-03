Kamenice nad Lipou (Pelhřimovsko) - Kvůli týrání psů v Kamenici nad Lipou obvinili kriminalisté muže a ženu, jimž je oběma 67 let. Při domovní prohlídce 31. ledna našli policisté s veterináři v jejich domě přes 200 psů malých plemen. Část psů byla v boxech a klecích, byli podvyživení, nemocní a znečištění. Oběma obviněným za to hrozí až pětileté vězení. ČTK to dnes sdělila mluvčí policie Stanislava Miláčková. Případ kriminalisté pořád vyšetřují. Psy si hned po zásahu rozebraly útulky.

Muž a žena byli obviněni z trestného činu týrání zvířat ve formě spolupachatelství. Způsobem chovu podle policie psy týrali zvlášť trýznivým způsobem. Více než 120 psů utrpělo těžké poškození. Jeden pes uhynul a dalších osm má neléčitelné následky.

Při prohlídce bylo v domě 212 psů. Stovka z nich byla v kovových klecích a plastových boxech. Chovatelé podle policie drželi zvířata v nedostatečně osvětlených a větraných prostorách, bylo tam málo místa. "Psi byli ve znečistěných prostorách se silným zápachem. Dále neměli zajištěný dostatečný přísun potravy," uvedla mluvčí policie. Podvyživených bylo přes sto psů, veterinární péči jim chovatelé nezajistili.

"V lednu letošního roku jsme zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti," uvedl vedoucí pelhřimovských kriminalistů Martin Petrák. Trestní stíhání obou osob kvůli týrání zvířat zahájil policejní komisař na základě výsledků prověřování a získaných důkazů.