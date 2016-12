Praha - Kvůli technické závadě od nedělního večera nejezdí lanová dráha na pražský Petřín. Důvodem je porucha podvozku u jednoho z vozů, uvedl na dotaz ČTK mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl. Provoz je zastaven do odvolání, minimálně dnes podle něj lanovka nepojede. Zatím není jasné, kdy bude spojení mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem obnoveno.

Lanovka končící u petřínské rozhledny a hvězdárny patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Například loni se s ní svezlo téměř 1,5 milionu lidí a petřínská lanovka se stala po Pražském hradě druhou nejnavštěvovanější památkou v zemi.

První cestující se s ní svezli už v létě roku 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vodou poháněná lanovka fungovala do roku 1921, znovu byla otevřena až u příležitosti sokolského sletu v roce 1932, to už na elektrický pohon. Bez větších obtíží vydržela nová dráha sloužit více než čtvrtstoletí, v první polovině 60. let ale kvůli poškození svahu přišla další mnohaletá pauza. Nová trať s novými vozy byla otevřena v červnu 1985 před spartakiádou, tehdy byla začleněna do systému pražské MHD. Tato dráha funguje dodnes, na přelomu loňského a letošního roku se dočkala výrazné opravy trati, včetně nového mostu.

Lanovku dopravní podnik zavírá kvůli revizím pravidelně každý půlrok, vždy na několik dnů na jaře a na podzim. Délka tratě je 510 metrů, jsou na ní tři zastávky a jezdí zde dva vozy. Dráha je v provozu od 09:00 do 23:20, od listopadu do března má interval 15 minut a od dubna do října deset minut.