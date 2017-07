Hradec Králové - Kvůli dopravní nehodě tří nákladních automobilů a dodávky na okraji Hradce Králové byla zhruba dvě hodiny uzavřená hlavní silnice I/33 ve směru z Hradce Králové do Náchoda. Při havárii se jeden člověk lehce zranil, řekla ČTK mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková. Původně policie uvedla, že zraněni jsou dva lidé. Škodu při nehodě policie odhadla na 700.000 korun.

Na silnici nejprve za sebou zastavily dva kamiony. Řidič třetího kamionu zastavit nestihl a narazil do kamionu před sebou a ten narazil do prvního stojícího kamionu. Do posledního nákladního auta pak ještě narazil řidič dodávky, který také nedokázal včas zastavit. U žádného z řidičů dechová zkouška neprokázala požití alkoholu před jízdou.

Nehoda se stala kolem 11:00, provoz na silnici se podařilo obnovit zhruba ve 13:00. V místě nehody se tvořily kolony. Motoristé museli uzavřený úsek objíždět ve směru na Jaroměř přes Plotiště, v opačném pak přes obec Světí.