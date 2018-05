Praha - Kvůli přibývání případů spalniček bylo v Praze v poslední době mimořádně naočkováno přes 250 zdravotníků. Další stovky zdravotníků očkování čeká. ČTK to dnes oznámil mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. V Česku bylo zatím letos zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 70 v Praze. Loni bylo za celý rok v republice 146 případů a v letech 2015 a 2016 pouze jednotky. V Praze musela být kvůli spalničkám nedávno uzavřena část urgentního příjmu motolské nemocnice.

Pražští hygienici již od začátku února průběžně vyšetřili téměř dvě tisícovky zdravotníků, aby zjistili, zda mají dost protilátek proti spalničkám. Nejdříve přišli na řadu zdravotníci, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými spalničkami, a pak ti, kteří se mohou do kontaktu s nakaženými dostat. U 254 zdravotníků vyšetření odhalilo chybějící protilátky, nebo jejich nízkou hladinu. Následně byli proto mimořádně naočkováni.

Hygienici nyní připravují další očkování. "S největší pravděpodobností 3. května dojde k vyhlášení tohoto mimořádného očkování na všechny zaměstnance centrálních příjmů pražských nemocnic," oznámil šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. Vakcínu opět dostanou ti, kterým budou chybět protilátky. Podle odhadu Jarolímka se bude jednat o tři až čtyři stovky lidí.

Kromě očkování a dalších opatření také hygienici například informovali pražské pediatry písemně i telefonicky, aby brali spalničky více na zřetel při vyšetřeních. Začínající spalničky totiž mohou být podobné jiným nemocem. Několik desítek zaměstnanců ordinací dětských lékařů rovněž podstoupilo mimořádné očkování, stejně jako dva pracovníci samotné hygienické stanice.

V Česku bylo do pátku minulého týdne přes 100 případů spalniček. Nejvíc v Praze (70) a Středočeském kraji (13), v ostatních krajích maximálně jednotky případů. Bezpečnostní rada Středočeského kraje v pondělí všem zaměstnancům záchranné služby a krajských nemocnic doporučila přeočkování proti spalničkám. Počty případů spalniček letos stoupají po celé Evropě. Předminulý týden byla kvůli kontaktu personálu se spalničkami uzavřena lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol. Uzavřený má být do příštího víkendu. Zdravotnická záchranná služba proto vozí pacienty do jiných nemocnic. Pomoc od 4. května přislíbila záchranné službě i armáda.

Spalničky začínají podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, očkuje se v Česku proti této chorobě již od roku 1969. Imunita vzniklá očkováním může ale po 30 až 40 letech postupně slábnout.