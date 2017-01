Praha - Kvůli sněhu zůstávají ve vyšších polohách České republiky uzavřené některé silnice. Kamiony neprojedou například z Tanvaldu přes Harrachov do Polska nebo mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Neprůjezdných je i několik úseků v Krušných horách. Proti pátku je však situace výrazně lepší. Až do nedělního večera ale stále platí ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky a v části Krušných hor, zejména oblasti Klínovecké hornatiny, hrozí v noci na neděli závěje.

Silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska bude pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů zavřená do nedělního rána. Osobní vozy místem projedou. Další silnice v regionu jsou s opatrností sjízdné, řidiči ale naráželi na sněhové jazyky. Do příkopu u obce Křižany na Liberecku sjel odpoledne i posypový vůz.

Pro kamiony zůstává uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, silničáři ji proto nesmějí ošetřovat chemicky, a tak tam těžké vozy v kopcích mívají problémy.

V Krušných horách jsou nesjízdné tři úseky na Chomutovsku, z toho jeden silničáři přes zimu neudržují. Na Teplicku je dočasně uzavřena trasa z Mikulova na Moldavu. Čerstvý sníh je také na D7 od Chomutova ke státní hranici s Německem. Ve stoupání tam mají od začátku týdne problémy kamiony.

Silničářům na Karlovarsku se naopak podařilo zprovoznit uzavřenou silnici I/25, kterou museli dopoledne kvůli sněhovým jazykům, závějím a uvízlým autům zavřít od Abertamské křižovatky na Boží Dar, zavřený byl i přechod do Německa. Silnice je už od Jáchymova na státní hranici průjezdná.

Západní Čechy se s extrémním počasím potýkaly především v pátek. Musel být dokonce vyhlášen kalamitní stav, protože za silného větru nebylo možné udržet průjezdné silnice kolem hlavního tahu z Plzně na Karlovy Vary. Sníh se ale v noci podařilo odklidit na všech komunikacích a kalamitní stav tak byl odvolán. Řidiči stále musejí počítat se sněhovými jazyky, špatná je hlavně situace na severním Plzeňsku a na Tachovsku.

Hromadná havárie, při které se postupně srazilo deset vozidel včetně autobusu, nákladního auta a dvou dodávek, zastavila před polednem provoz na 127. kilometru dálnice D1 u Jihlavy ve směru na Brno. Odstraňování následků trvalo téměř šest hodin, dálnice už je opět průjezdná. Tři lidé byli lehce zraněni.

V Novém Boru se dopoledne zřítila nejspíš pod tíhou sněhu část střechy neobydleného domu. Sutiny zasahovaly až do hlavní třídy T. G. Masaryka, kterou uzavřely. Hasiči nikoho v objektu nenašli.

Podle meteorologů bude v dalších hodinách na horách a ve vyšších polohách v pohraničí a také na Českomoravské vrchovině foukat čerstvý až mírný nárazovitý vítr a bude nadále sněžit. Připadnout může mezi deseti až 30 centimetry sněhu. Prachový sníh se bude při větru vířit a tím mohou vznikat sněhové jazyky nebo závěje. V příštím týdnu se také do Česka vrátí silné mrazy. Teploty zůstanou pod nulou i přes den a v noci mohou ve druhé polovině týdne klesat až k minus 18 stupňům.