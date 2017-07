Praha - Kvůli sestavování rozpočtu by bylo rozumné, aby se sněmovní volby v Česku konaly na jaře. Novinářům to dnes řekl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Podle něj před podzimními volbami rostou požadavky na výdaje státní pokladny, je i časový tlak.

K volebním urnám se Češi a Češky vypraví 20. a 21. října. Vláda musí dolní komoře návrh státního rozpočtu předložit do konce září. Není pravděpodobné, že by ho poslanci stihli do říjnových voleb schválit. Rozpočet by tak "spadl pod stůl" a kabinet by ho musel novým poslancům dát znovu. Pokud by se rychle podařilo sestavit vládu, mohla by zákonodárcům předat vlastní návrh hospodaření státu. Delší povolební vyjednávání by mohlo vést k rozpočtovému provizoriu.

"Návrh, že by se volby měly posunout na jarní termín, aby s tím mohla nová Sněmovna něco udělat, je návrh velice rozumný," řekl novinářům Pilný.

Podle navrhovaného rozpočtu včetně peněz z EU by výdaje měly příští rok činit 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,292 bilionu. Deficit by se tedy měl rovnat 50 miliardám korun. Pilný už dřív řekl, že požadavky resortů překračují schválený schodek o 111 miliard.

Vliv na růst výdajů v příštím roce mají opatření, která kabinet letos prosadil. Důchody se budou zvyšovat výrazněji, zavádí se otcovské volno, zvedne se nemocenská při delším stonání, dětské přídavky či rodičovská pro vícerčata. Kabinet také letos zvedal platy a další přidávání plánuje od listopadu, což se promítne i do výdajů v roce 2018.

"Musím respektovat legislativu. V tomto roce, který je také rokem volebním, státní rozpočet sestavuje Parlament a vláda. Ministerstvo financí je až ten poslední, který do toho může nějakým způsobem zasahovat," podotkl Pilný. Dodal, že "to taktování je velmi nepříjemné", jarní volební termín by proto byl rozumný.

Pokud by se strany po volbách rychle dohodly na nové vládě a prezident by ji jmenoval, není vyloučeno, že by nový kabinet zkusil předložit rozpočet s upravenými parametry podle svých priorit. Vycházet by ale musel i z návrhu státní pokladny, který připravil Pilný. Na vypracování úplně nové varianty by bylo málo času. Pokud by se vládu nedařilo dlouho sestavit, návrh rozpočtu by Sněmovně znovu přinesl Sobotkův kabinet. Noví poslanci by však při schvalování mohli parametry hospodaření státu měnit.