Praha - V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) dnes nastala havárie topení. Asi 100 pacientů bude v pondělí ráno rozvezeno do ostatních pražských nemocnic. Do té doby vytápění zajistí přenosná topidla. Novinářům to řekl ředitel IKEM Aleš Herman.

Nemocnice, která se specializuje na transplantace, se o poruše dozvěděla kolem poledne a ihned zastavila příjem pacientů. Ředitel doufá, že situace se nezhorší a že nebude potřeba zahájit nucenou evakuaci.

Do ostatních pražských nemocnic bude nutné přesunout asi stovku pacientů. Převezeni budou i s personálem do nemocnic v Motole, na Homolku a Bulovku. Nejtěžší pacienti, kteří jsou například po náročné operaci a kterých je asi 30, v IKEM zůstanou.

Porucha nastala podle Hermana na potrubí s horkou vodou, které je v hloubce zhruba 4,5 metru. Potrubí se nachází v kolektoru. Na místě je nyní bagr, který se snaží k potrubí dostat. Až se pacienti v pondělí převezou, oprava bude trvat 12 až 48 hodin. Ve čtvrtek by se pacienti mohli vrátit zpět.