Praha - Rostoucí napětí mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) podle všeho ovlivní i prezidentské volby v příštím roce. Sociální demokracie uvažuje o vlastním kandidátovi na nejvyšší ústavní funkci. Mezi dosavadními adepty prý nevidí levicového uchazeče, který by se postavil mocenskému paktu mezi Zemanem a ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), řekl v rozhovoru s ČTK premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Vyloučil přitom, že by se takovým kandidátem mohl stát sám.

Nyní čeká, zda Zeman po návratu Babiše odvolá, v opačném případě chystá kompetenční žalobu. ANO mu má v nejbližší době dodat jméno nového kandidáta na nového šéfa státní pokladny. Pokud by se nepodařilo s Babišovým hnutím dohodnout, Sobotka nevyloučil ani variantu, že by byl řízením ministerstva financí pověřen některý ze současných členů kabinetu.

Zeman podle něj svým postojem během vládní krize výrazně ztratil podporu uvnitř ČSSD. Vnitrostranické referendum už předtím sociální demokraté odsunuli na listopad, do té doby budou čekat, zda se neobjeví levicový kandidát uvnitř nebo i vně ČSSD. V případě, že se nikdo takový nepřihlásí, budou sociální demokraté uvažovat o podpoře některého z uchazečů.

"Já si nemyslím, že pro budoucnost České republiky by byla dobrá zpráva, pokud bychom tady měli mít premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana v mocenském tandemu, který v zásadě bude kontrolovat Českou republiku jako Babišovu firmu," řekl premiér. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček z Číny vzkázal, že Sobotkovo vyjádření není žádným překvapením. Dalo se podle něj čekat, že premiér udělá vše pro to, aby Zeman nebyl znovu zvolen.

Zeman nemá podle Sobotky důvod protahovat odvolání Babiše. Když se ukáže, že prezident ústavu nerespektuje, musí konat jako premiér, vysvětlil Sobotka přípravu kompetenční žaloby. Jak dlouhé otálení prezidenta by považoval za porušení ústavy, neupřesnil. Návrh na odvolání Babiše leží na Hradě od 5. května.

Poslanci ANO dnes doporučili vedení hnutí, aby trvalo na Aleně Schillerové jako kandidátce na ministryni financí, kterou v pondělí Sobotka odmítl, a nenavrhovalo nikoho dalšího. Babiš poté uvedl, že ANO má tři kandidáty na ministra financí. Sobotka čeká návrh od hnutí ANO v nejbližších hodinách či dnech. "Pokud se dohodnu s hnutím ANO, pak postoupím prezidentovi návrh na jmenování nového ministra, tuhle variantu bych upřednostnil. Samozřejmě, pokud by se to jednání protahovalo a nebyli bychom se schopni dohodnout, pak je zde také varianta předložit prezidentovi návrh na pověření někoho z členů vlády, který by měl dočasně na starosti vedení ministerstva financí. Ale není to varianta, kterou bych upřednostňoval," popsal další možnosti postupu.

Vedle obsazení křesla ministra financí musí Sobotka řešit i vedení ministerstva školství, z něhož hodlá kvůli kauze sportovních dotací na konci května dobrovolně odejít současná ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). V příštích dnech se má sejít s několika kandidáty na ministerskou funkci. Spekuluje se o tom, že by se vedení ministerstva mohl ujmout dosavadní náměstek Stanislav Štech, premiér žádná jména nekomentoval. Návrh na nástupce Valachové chce doručit na Hrad do konce května. Předsednictvo České konference rektorů dnes vyjádřilo přání, aby Valachová zůstala v úřadu, dokončila přípravu rozpočtu a další agendu.