Praha - Pražské náměstí Republiky nebude ode dneška přístupné z metra. Ze stejnojmenné stanice trasy B se uzavře výstup na náměstí, cestující se do ní dostanou pouze od Masarykova nádraží. Omezení kvůli opravě víc než 30 let starých eskalátorů by mělo trvat do srpna. Provoz tramvají bude od středy zastaven v Zenklově ulici v Praze 8. Pražský dopravní podnik tady začne opravovat tramvajovou trať.

Rekonstrukce pohyblivých schodů měla podle dřívějších plánů začít na počátku loňského listopadu, stavební společnost Metrostav ale přistoupila na návrh opravy odložit, aby nenarušily předvánoční nákupy. U náměstí Republiky stojí obchodní domy Kotva a Palladium a v době adventu zde fungovaly také trhy.

Dopravní podnik hlavního města Prahy chce měnit ve směru na náměstí Republiky všechny tři eskalátory. Schody byly ve stanici zprovozněny 2. listopadu 1985 a jsou dlouhé 68 metrů; jde o páté nejdelší schody v pražském metru. Spolu s eskalátory budou opravena také elektrická zařízení.

Do rekonstrukcí pohyblivých schodů pražský dopravní podnik investuje stovky milionů korun. Od konce loňského září se opravují eskalátory vedoucí do stanice metra B Anděl ze stejnojmenné křižovatky. Cestující se po dobu devítiměsíční rekonstrukce do stanice dostanou pouze od autobusového nádraží Na Knížecí. Koncem listopadu se na pět měsíců uzavřel východní vstup do stanice metra B Palmovka, spolu se schody se zde opravují podhledy vestibulu a osvětlení. Chystá se také výměna eskalátorů na Karlově náměstí.

Oprava trati zastaví provoz tramvají v Zenklově ulici

Provoz tramvají bude od středy zastaven v Zenklově ulici v Praze 8. Pražský dopravní podnik (DPP) tady začne opravovat tramvajovou trať. ČTK to dnes sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Tramvaje nepojedou v úseku od Palmovky k Bulovce a bude zavedena náhradní autobusová doprava X10 a v noci X95. Cestující od středy rovněž nenastoupí kvůli opravám ve stanici metra A Muzeum, a to do vlaků ve směru Nemocnice Motol.

Důvodem rekonstrukce v Libni je velmi špatný stav trati, která například v létě kvůli změnám teplot popraskala. Nynější velkoplošné panely budou nahrazeny konstrukcí na betonové desce a na pražcích, uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Linky 1, 3, 10 a 24 budou po dobu opravy končit v zastávce Palmovka. Tramvaje 1 a 10 na sebe budou navazovat, na Palmovce změní číslo tak, že se z čísla 1 stane 10 a naopak. Linka číslo 6 bude ve směru od Kubánského náměstí prodloužena přes zastávky Krejcárek a Ohrada na Spojovací. Spoje linky 17 ukončené standardně v zastávce Výstaviště Holešovice budou prodlouženy do Kobylis. Noční tramvaj 95 bude ve směru od Ústředních dílen DP ukončena v zastávce Palmovka v Sokolovské ulici.

Denní náhradní autobus X10 pojede z Palmovky do zastávek Vosmíkových a Bulovka. Noční linka X95 pojede z Palmovky přes Vosmíkových a Bulovka do zastávky Ke Stírce a dále do Kobylis a Vozovny Kobylisy.

Cestující od zítra nenastoupí ve stanici metra A Muzeum ve směru do Motola. DPP začne stanici opravovat a vlaky jí budou pouze projíždět. V loňském roce podnik opravoval stanici v opačném směru.