Praha - Dopravní problémy na Žižkově, kde je od pondělí uzavřena Husitská ulice, dnes ráno pokračují. Tramvaje i autobusy pražské MHD nabíraly v ranní dopravní špičce zpoždění kolem půl hodiny. Auta jezdí kvůli rekonstrukci Husitské ulice souběžnou Seifertovou ulicí po tramvajových kolejích a blokují tak provoz hromadné dopravy. ČTK to řekla Hana Pohanová z dopravního podniku. Proti pondělí, kdy doprava na Žižkově zkolabovala, je ale podle ní situace lepší.

"Do nějakých 7:45 byla ta situace velice dobrá, ale samozřejmě předpokládali jsme, že bude docházet k tomu zhoršování, protože k té osmé hodině je doba, kdy lidé hodně jezdí," řekla Pohanová.

Dopravní podnik přijal opatření, která sníží počet tramvají projíždějících úsekem. Od 9:05 každá druhá tramvaj linky 5 jede odklonem ze zastávky Flora přes Orionku, Náměstí Míru, I. P. Pavlova, Novoměstskou radnici a Myslíkovu do zastávky Sídliště Barrandov. Podobné opatření se týká i linky 9, každá druhá tramvaj jede ze zastávky Jindřišská přes zastávky Masarykovo nádraží a Bílá labuť do obratiště Florenc a zpět směr Sídliště Řepy. Tato opatření platí do odvolání. Pro zlepšení průjezdnosti Seifertovy ulice je také dočasná autobusová zastávka "Husinecká" ve směru do centra umístěna v tramvajové zastávce.

Oprava 670 metrů dlouhého úseku Husitské mezi křižovatkou s Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím má trvat do konce letošního listopadu. Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy, v první z nich stavbaři pracují mezi křižovatkami s Trocnovskou ulicí a Orebitskou ulicí. Do opravovaného úseku mohou pouze chodci.

V další fázi opravy, která má začít za dva měsíce, se práce přesunou mezi Orebitskou a Jeronýmovu ulici, nejdelší dobu zabere rekonstrukce mezi křižovatkami s Jeronýmovou a Prokopovou ulicí. Ve třetí etapě, která potrvá čtyři měsíce, bude navíc uzavřena frekventovaná křižovatka Husitské ulice s Trocnovskou.

Součástí rekonstrukce bude oprava povrchů silnice, parkovacích pruhů a chodníků. Upraveno bude odvodnění, mobiliář a zeleň. Předpokládané náklady na úpravy Husitské ulice jsou 70 milionů korun.