Ilustrační foto - Tisíce turistů dorazily během prodlouženého víkendu do Adršpašsko-teplických skal na Náchodsku. Na snímku z 1. května je skalní jezírko.

Ilustrační foto - Tisíce turistů dorazily během prodlouženého víkendu do Adršpašsko-teplických skal na Náchodsku. Na snímku z 1. května je skalní jezírko. ČTK/Taneček David

Adršpach (Náchodsko) - Kvůli masivnímu náporu turistů z Polska do skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku policie dnes mezi 11:00 až 15:00 opět uzavřela vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov. Přechod byl část dne uzavřen již v úterý a ve středu. ČTK to řekla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Parkoviště u skalních měst se dopoledne zcela zaplnila a policisté dopravu odkláněli již na příjezdech do Adršpachu a Teplic. "Odpoledne se situace na hraničním přechodu i na ostatních příjezdových komunikacích do skal zklidnila. V tuto dobu již většina návštěvníků odjíždí," řekla po 15:00 Prachařová.

Poláci v těchto dnech tvoří většinu návštěvníků skalních měst. K výletu využili květnových státních svátků, které v Polsku připadají na 1. a 3. května. Dnes je v Polsku Svátek ústavy. Hraniční přechod Zdoňov je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů.

Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se minulý týden zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, protože počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.