Praha - Kvůli zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb (EET) může ukončit činnost několik desítek trafikantů. Většinou o tom uvažují menší nezávislí živnostníci. Vyplývá to z informací od několika podnikatelů a neoficiálně to potvrzují i někteří jejich dodavatelé.

Povinnost pořídit si zařízení pro EET budou mít trafiky, stejně jako ostatní obchodníci, od 1. března. Celkem je v tuzemsku přibližně 17.000 trafik. Podle místopředsedy představenstva distributora tisku PNS Jindřicha Kadeřávka v takto velkém množství trafik běžně nastávají změny, kdy prodejní místa zanikají a nová vznikají a nelze počátkem února říci, které provozovny skončí kvůli EET.

"Zatím můžeme jen odhadovat, že problém mohou mít prodejci, kteří už nějakou dobu uvažují o ukončení své činnosti. Dále mohou být problémem technické a prostorové podmínky provozování jejich prodejny. Samozřejmě asi nelze vyloučit ani finanční náklady, i když to bude spíše účelové odůvodnění toho, že už nějakou dobu uvažují o ukončení své činnosti," podotkl Kadeřávek.

To ČTK potvrdil majitel malé provozovny v Praze 2, který si nepřál být jmenován. "Zvýšil se mi od nového roku nájem a investice do EET je poslední kapka. Ať už je to pořízení nové pokladny, ale i pravidelné měsíční platby navíc," řekl ČTK.

Podle Kadeřávka může být zavedení EET pro mnohé majitele trafik zátěží, ale zároveň jim může pomoci některé procesy zrychlit a zefektivnit. V rámci EET nastane elektronizace prodejních míst, což umožní například zavedení elektronických dodacích a remitendních listů, které jsou dnes zajišťovány papírově, umožní to rovněž elektronické objednávky doplňkového sortimentu nebo komunikaci s dodavateli. PNS vytvořila zařízení šité na míru trafikantům s O2 a očekává, že jej dodá až do třetiny trafik.

V první vlně zavádění EET v pohostinství loni v prosinci skončily nebo přerušily podnikatelskou činnost desítky až stovky provozoven.