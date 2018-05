Londýn - Chyba v počítačovém systému britské státní zdravotní služby (NHS) způsobila, že 450.000 žen nedostalo v uplynulých letech pozvánku na preventivní mamografické vyšetření. Podle britského ministra zdravotnictví Jeremyho Hunta mohl omyl v počítačovém algoritmu způsobit úmrtí až 270 žen na rakovinu prsu. Hunt ale zdůraznil, že toto číslo je pouze statistický odhad, skutečný údaj podle něj pravděpodobně bude nižší.

Britky ve věku 50 až 70 let automaticky dostávají pozvánku na screening co tři roky. Mezi rokem 2009 a počátkem letošního roku ale 450.000 žen ve věku 68 až 71 let pozvánku kvůli počítačové chybě neobdrželo.

"Bohužel někteří lidé z této skupiny by patrně byli dnes ještě naživu, pokud by se ta chyba nestala," uvedl Hunt ve středu před poslanci. Rodiny těchto pacientek podle něj budou mít nárok na odškodné.