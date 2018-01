Sydney - Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Sydney v druhém kole. V boji o postup do čtvrtfinále generálky na Australian Open prohrála s italskou kvalifikantkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6. Ve hře zůstává už jen Barbora Strýcová, která se o postup do semifinále střetne ve čtvrtek s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kvitová zahájila sezonu pondělním vítězstvím nad Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou, která po hladce prohraném prvním setu 1:6 zápas kvůli nemoci vzdala.

V duelu se 100. hráčkou světového žebříčku prohrála dvojnásobná wimbledonská vítězka po velkém boji první set. V desátém gamu ještě odvrátila při svém podání tři setboly, poté dokonce snadno vzala Italce servis, ale vzápětí ztratila svůj a tie-break vyzněl lépe pro Giorgiovou.

V druhé sadě si Kvitová dvakrát prohrála podání, zatímco její soupeřka odvrátila jediný brejkbol, kterému čelila. V osmé hře svěřenkyně Jiřího Vaňka dlouho vzdorovala, ale pátý mečbol už Giorgiová proměnila.

Italka porazila Kvitovou poprvé v kariéře. Předchozí vzájemný zápas ve Fed Cupu v roce 2014 vyhrála česká tenistka.

Do čtvrtfinále v Sydney sice postoupila wimbledonská šampionka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, ale pár hodin po vítězství nad Nizozemkou Kiki Bertensovou z turnaje odstoupila kvůli zranění pravého stehna. Před týdnem Muguruzaová kvůli křečím nedohrála své první letošní utkání v Brisbane, do Sydney pak dorazila neplánovaně, poté co se rozhodla využít divokou kartu. Zdraví ji však stále zlobí. Během zápasu s Bertensovou si vyžádala ošetření, nakonec utkání úspěšně zvládla, ale v soutěži pokračovat nebude.

"Od začátku mě trochu zlobil přitahovač. Cítila jsem ho už v Brisbane. Myslela jsem, že se to zlepšilo, ale vrátilo se to," uvedla Muguruzaová.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Sydney

Muži (dotace 528.910 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Lorenzi (It.) - Ramos (1-Šp.) 6:3, 7:5, Müller (2-Luc.) - Millman (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4, F. López (Šp.) - Schwartzman (3-Arg.) 6:3, 7:6 (7:1), Mannarino (5-Fr.) - Berankis (Lit.) 6:2, 6:1, Paire (Fr.) - Mayer (Arg.) 6:2, 3:6, 6:1, Fognini (4-It.) - Dolgopolov (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4, Medveděv (Rus.) - Donaldson (USA) 6:3, 4:6, 7:5, De Minaur (Austr.) - Džumhur (7-Bosna) 6:2, 3:0 skreč.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) - Džumhur, Jebavý (Bosna/ČR) bez boje.

Ženy (dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Giorgiová (It.) - Kvitová (ČR) 7:6 (9:7), 6:2, Muguruzaová (1-Šp.) - Bertensová (Niz.) 6:3, 7:6 (8:6), A. Radwaňská (Pol.) - Bellisová (USA) 7:6 (7:4), 6:0, Gavrilovová - Stosurová (obě Austr.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Klepačová, Martínezová (Slovin./Šp.) 7:6 (7:3), 1:6, 10:6, Šafářová, Strýcová (2-ČR) - K. Bondarenková, Dellacquaová (Ukr./Austr.) 6:4, 3:6, 10:7.