Štrasburk - Nezvyklý fedcupový rok prožívá Petra Kvitová. Pět let vedla české tenistky v soutěži družstev jako neochvějný lídr za úspěchy, převážně vyhrávala, ale letos už si připsala třetí prohru.

Ve finále Fed Cupu s Francií dnes mohla zvýšit na 2:0 a přiblížit tým k hattricku, ale ve Štrasburku podlehla Caroline Garciaové 6:7 a 3:6. "Nehrála jsem tak, jak jsem si představovala. Kdybych hrála o trošku líp, výsledek je jiný," řekla Kvitová.

"Porážka bolí, navíc ve finále. Všichni vědí, jak mám Fed Cup ráda, hraju nejen za sebe, ale i za zemi a za tým, který se o nás tak hezky stará. Není to nic příjemného, ale vím, že jsem tam nechala všechno," uvedla čtyřnásobná vítězka soutěže.

V neděli by se měla na dvorec vrátit a utkat se v souboji dvojek s Kristinou Mladenovicovou. "Zkusím dnešek napravit. Už jsem párkrát zažila, že jsem první den prohrála a druhý se to otočilo. Doufám, že to bude lepší," řekla. Podobně to dokázala třeba v loňském finále v pražské O2 areně proti Ruskám.

K finále dorazila do Francie z Číny, kde minulý týden neztratila ani set a vyhrála Elite Trophy. V Ču-chaji si pomáhala servisem a diktovala tempo výměn, což se jí proti Garciaové nedařilo. "Necítila jsem všechno. Timing nebyl perfektní, jak bych potřebovala. Chyběl mi půlkrok a necítila jsem dobře míč," řekla.

Světová třiadvacítka oproti dvojnásobné vítězce Wimbledonu odehrála výborný zápas. "Měla odpověď na všechno, co jsem zkusila. Moc toho nezkazila a nepomohla mi. Šla si pro výhru a za to jí dávám kredit. Vím, jaké to je, když hraje člověk v zóně. A dneska tak bohužel hrála ona, ne já," řekla Kvitová.

Ve druhém setu si šestadvacetiletá česká tenistka nechala převázat levou nohu, ale nešlo o nic vážného. "Měla jsem jen preventivní tejp na nártu, to je všechno. Jen jsem si nohu nechala přetejpovat, jelikož mi trošku vadil v botě," řekla.

"Tělo už je na konci sezony trošku zdevastovaný, ale snad to bude dobrý," řekla směrem k nedělnímu utkání a dodala: "Nechám na kurtu všechno."

Na zápas s Garciaovou musela dlouho čekat, protože v první dvouhře Karolína Plíšková vyhrála nad Mladenovicovou až skoro po čtyřech hodinách. "Byla jsem v nervech celou dobu, jak ze zápasu Káji, tak i ze svého. Jsem ráda, že to Kája urvala, ale byl to strašně náročný zápas," řekla Kvitová.

Francouzky jsou ve finále po 11 letech a Mladenovicová s Garciaovou hrají o titul na rozdíl o Češek poprvé. Za pomoci publika ale zvládly tlak úvodního dne výborně. "Bohužel. Před víkendem jsem čekala, že je atmosféra nabudí, ale ne, že jim ten lauf vydrží celý zápas. A Garciaová to bohužel vydržela," řekla Kvitová.

Stav 1:1 po úvodních dvouhrách dává českému týmu stále naději na zisk fedcupového hattricku a pátého titulu za šest let. "Máme před sebou tři zápasy, z nich potřebujeme dva body. Prostě je musíme někde urvat," řekla Kvitová.