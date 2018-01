Melbourne - Přesně 172 minut bojovala Petra Kvitová o postup na grandslamovém Australian Open. Její desátá dvojchyba v utkání stvrdila prohru s Němkou Andreou Petkovicovou 8:10 ve třetí sadě a ztracené drama prvního kola by mohlo dvojnásobnou vítězku Wimbledonu rozplakat. Slzy do očí ale české tenistce vehnaly cestou z dvorce číslo dvě emoce vyvolané podporou fanoušků.

Do Melbourne se Kvitová vrátila po roční pauze. Loni musela turnaj vynechat, protože léčila pořezané prsty levé ruky z přepadení. Před rokem měla ruku v obvaze po náročné operaci a netušila, zda bude znovu schopna hrát tenis.

"Hodně pro mě znamená, že jsem se sem vrátila, to je jasné. Vlastně jsem přes prohru ráda, že jsem pořád schopná hrát tenis. To je důležité," řekla Kvitová na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje po prohře 3:6, 6:4 a 8:10.

Kvitová patří mezi oblíbenkyně fanoušků po celém světě a i v Melbourne Parku dávali diváci sympatie hlasitě najevo. Tenistku podporovali během utkání anglicky i česky. "Cítila jsem podporu během celého zápasu. A když jsem odcházela z kurtu, tak mě to trochu dostalo. Neudržela jsem emoce a trochu si poplakala," přiznala.

Do duelu s Petkovicovou vstoupila stažená a první set ztratila. Ve druhém bojovala a díky jedinému brejku ho získala. Ve třetím setu už prohrávala 0:4, ale dokázala vyrovnat na 4:4. V desáté hře odvrátila při svém podání tři mečboly, pak dvakrát neúspěšně proti větru podávala na vítězství a za stavu 8:9 udělala při mečbolu dvojchybu. "Proklouzlo mi to mezi prsty mnohokrát a nakonec to byla já, kdo prohrál," hlesla.

Ke konci se zdálo, že má problém s nohou nebo s břichem. "Tak nějak všechno. Už jsem byla unavená a měla trochu křeče v chodidlech. Ale myslím, že jsem to jinak zvládala fyzicky docela dobře. Nebylo to tak špatné," hodnotila.

Půl roku po zranění se Kvitová vrátila k tenisu loni na French Open. S letošním Australian Open tak zase odehrála všechny čtyři grandslamy a dalo by se říct, že se kruh uzavřel. "To ano, ale já to tak necítím. French Open ještě nepočítám. To byl teprve začátek, a když to řeknu ošklivě, tak to byla psychická příprava," uvedla.

Z Austrálie se Kvitová vrátí domů a těší se na únorové první kolo Fed Cup v Praze proti Švýcarsku. "To bude skvělý," usmála se. Pak má v plánu hrát turnaje v Dauhá, Dubaji a Miami. "Samé pěkné akce. Sezona se teprve rozjíždí," řekla.