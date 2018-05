Praha - Pražský turnaj WTA na antuce ve Stromovce má jistou domácí semifinalistku. Ve čtvrtfinále se totiž střetnou Petra Kvitová s Kateřinou Siniakovou. Uspěla i loňská finalistka Kristýna Plíšková, ve druhém kole tak vypadla jen Denisa Allertová.

Turnajová dvojka Kvitová stejně jako v prvním kole povolila soupeřce jen čtyři hry a Natalju Vichljancevovou porazila 6:3, 6:1. Nasazená osmička Siniaková přehrála jinou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:4, 3:6 a 6:3. Kristýna Plíšková vyřadila Číňanku Wang Čchiang po výhře 6:2, 7:6 a ve čtvrtfinále ji čeká sedmá nasazená Mihaela Buzarnescuová z Rumunska.

Allertová měla s bývalou vítězkou US Open Samanthou Stosurovou z Austrálie naději ve druhé sadě, ale vedení 4:1 neudržela a prohrála dvakrát 4:6.

Kvitová proti jednadvacetileté Vichljancevové poprvé udeřila ve třetí hře. "Věděla jsem, co čekat, že do toho bude chodit razantně. Měla jsem štěstí, že jsem ji brejkla dřív, a měla jsem pak psychickou nadvládu," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Druhý brejk přidala na závěr sady a druhému setu už jasně dominovala. Hrála přes slabší bekhend 83. hráčky žebříčku. "Z forhendu mi to zabíjela a bekhend mi nepřišel tak silný, proto přes něj bylo příjemnější hrát," vysvětlila Kvitová.

Zápas vyhrála za necelou hodinu a do čtvrtfinále letos na okruhu WTA postoupila potřetí. V Petrohradu i v Dauhá si následně došla pro titul.

Se Siniakovou se ještě nestřetla. Před čtrnácti dny spolu trénovaly v přípravě na Fed Cup. "Snaží se hrát rychle a agresivně. Bude to lítat a nebude čas na nějaké vymýšlení," očekávala Kvitová. "Je neskutečné, co Péťa dokázala. Půjdu do toho a zkusím se předvést," dodala Siniaková.

Plíšková zvládla dlouhý úvodní game a v první sadě vzala Wang Čchiang dvakrát servis. Ve druhém setu měla šanci zápas ukončit za stavu 5:4, ale ani jeden ze tří mečbolů při podání soupeřky nevyužila. "Už jsem se asi viděla v šatně. Mám varování pro příště," řekla Češka a v duchu si nadávala. "Ani nechtějte slyšet, jak."

Druhý set dospěl do zkrácené hry. Plíšková stále myslela na tři nevyužité mečboly, ale tie-break získala poměrem 7:3. "Servis mě opět podržel," pochvalovala si svůj nejlepší úder, kterým nasázela třináct es. "To je na antuce dobrý, i když tady je to dost rychlý."

Ve čtvrtfinále zkusí vyřadit Buzarnescuovou, 37. hráčku WTA a letošní finalistku z Hobartu. Rumunku zná z tréninku. "Je to levačka jako já a hodně vrací. Servis má slabší, takže to bude zase o mně," odhadla.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Mnichově

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Kližan (SR) - Bašič (Bosna) 4:6, 6:3, 7:5, Struff - Maden (oba Něm.) 6:3, 3:6, 6:3.

Turnaj mužů v Istanbulu

(antuka, dotace 486.145 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Djere (Srb.) - Seppi (3-It.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Inglot, Lindstedt (Brit./Švéd.) - Jebavý, Mergea (ČR/Rum.) 7:6 (7:4), 6:1.





Turnaj žen v Praze

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (2-ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:3, 6:1, Siniaková (8-ČR) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:3, Kristýna Plíšková (ČR) - Wang Čchiang (Čína) 6:2, 7:6 (7:3), Stosurová (Austr.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:4, Čang Šuaj (6-Čína) - Ruseová (Rum.) 6:4, 6:4, Buzarnescuová (7-Rum.) - Lottnerová (Něm.) 6:0, 7:6 (9:7), Giorgiová (It.) - Korpatschová (Něm.) 6:4, 6:2, Paoliniová (It.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sestini Hlaváčková, Voráčová (1-ČR) - Doiová, Listerová (Jap./Švéd.) 6:7 (5:7), 7:5, 10:5, Peschkeová, Melicharová (3-ČR/USA) - Kužmová, Ruseová (SR/Rum.) 6:1, 6:0, Štefková, Strýcová (ČR) - Honová, Sizikovová (Austr./Rus.) 6:3, 6:3.

Turnaj žen v Rabatu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Mertensová (1-Belg.) - Siegemundová (Něm.) 6:7 (5:7), 6:0, 3:1 skreč, Kruničová (7-Srb.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:1, Erraniová (It.) - Larssonová (Švéd.) 6:3, 6:0, Tomljanovicová (Austr.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 6:2, Fettová (Chorv.) - Frechová (Pol.) 6:2, 6:4.