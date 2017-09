Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open.

Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Za podpory zaplněného stadionu Arthura Ashe prošla tenistka Petra Kvitová do čtvrtfinále grandslamového US Open. V New Yorku si přitom v osmifinále "vyšlápla" na Španělku Garbiňe Muguruzaovou, která byla jednou z favoritek turnaje a je letošní vítězkou Wimbledonu.

"Ale hlava se mi netočí, jsem nohama na zemi a turnaj pokračuje," řekla Kvitová, která třetí nasazenou porazila za hodinu a tři čtvrtě i díky čtyřiadvaceti vítězným míčům 7:6 a 6:3. "Byl silný zážitek během 'night session' vstoupit na centrální kurt a hrát proti světové trojce. Takové zápasy mám nejradši," doplnila česká hráčka.

Na velký zápas se těšila od prvních chvil po operaci pořezaných prstů levé ruky z přepadení, i když ještě nevěděla, jestli se dokáže vrátit. "Když jsem měla ruku v dlaze a viděla jsem zápasy na centrkurtu na Australian Open, tak mi nebylo úplně nejlépe. O to víc jsem teď byla nervózní, těžko jsem se rozhýbávala," řekla Kvitová.

Večerní zápasy v New Yorku jsou specifické. Hráčky přicházejí do arény za tmy. "A světlo září jenom na vás, tak to je úplně jiné než na ostatních grandslamech. Pak se rozsvítí a vidíte, kolik je tam lidí. Pro tohle jsem se asi narodila," řekla.

Diváci byli navíc hlavně na straně Kvitové. Často se ozývalo z tribun jméno české tenistky. Vnímá, že jí lidé fandí po návratu více. "Přijde mi to tak. Nejenom na kurtu, ale třeba i když jdu z tréninku. Teď jsem byla v televizi a lidi křičí, jak jsou rádi, že jsem zpátky. Je to jiné a hlubší, což bylo vidět hlavně při mečbolech," potěšilo českou hráčku.

Možná i proto ukázala na kurtu více emocí než jindy. Vedle tradičního pokřiku "Pojď!" dokonce jednou zvedla po vítězném forhendu ruku vysoko do výšky. "Byl to hrozně těžký forhend, tak jsem se musela pochválit. To vidíte i na Rafovi (Nadalovi), jak se tady hrozně hecuje. Takovým hráčům to pomáhá," podotkla Kvitová.

Po letošním triumfu v Birminghamu, což byl její druhý turnaj po návratu na kurtu po vážném zranění, říkala, že se jí točí hlava. Nyní si úspěchu považuje ještě více. "Tady je to neuvěřitelnější než v Birminghamu. Tam jsem neporazila žádnou top hráčku. Dneska jsem porazila Garbiňe, což je úplně něco jiného," řekla.

Po výhře nad Muguruzuovou se znovu bude její jméno zmiňovat mezi možnými vítězkami turnaje, ač se dosud dál než do čtvrtfinále na US Open nikdy nedostala. Sama tradičně dopředu nekouká. "Jsem tady podruhé ve čtvrtfinále, podruhé v druhém týdnu. Neřeším to. Přijela jsem zkusit první kolo, pak druhé, jdu postupně. Teď jdu zkusit čtvrtfinále. Ať to dopadne jakkoliv, už čtvrtfinále je dobrý úspěch," řekla.

Ve čtvrtfinále narazí na domácí Venus Williamsovou. S Američankou má pozitivní bilanci 4:1. "Sledovala jsem kousek jejího zápasu s Carlou (Suárezovou) a hrála výborně. Hraje letos na grandslamech úžasně," poukázala Kvitová na fakt, že Venus Williamsová letos hrála finále Australian Open i Wimbledonu.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Schwartzman (29-Arg.) - Pouille (16-Fr.) 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2, Anderson (28-JAR) - Lorenzi (It.) 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Muguruzaová (3-Šp.) 7:6 (7:3), 6:3, V. Williamsová (9-USA) - Suárezová (Šp.) 6:3, 3:6, 6:1.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Matkowski (8-ČR/Pol.) - Atawová, Kúreší (USA/Pák.) 3:6, 6:3, 10:4, Hingisová, J. Murray (1-Švýc./Brit.) - Peschkeová, Demoliner (ČR/Braz.) 6:0, 4:6, 11:9.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - Bergs (Belg.) 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:3.