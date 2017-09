New York - Tenistka Petra Kvitová se stala laureátkou ceny za sportovní chování - Sportsmanship Awards. Pořadatelé závěrečného grandslamu sezony v New Yorku vybrali českou hráčku společně s Argentincem Juanem Martínem del Potrem jako znamenité představitele tenisu ztělesňující správný přístup ke sportu. Oba dostanou pět tisíc dolarů, v přepočtu přes sto tisíc korun, na charitu podle vlastního výběru.

"Zaujali nás nejen svými výkony na US Open, ale i tím, jak k nim došli. Petra se neuvěřitelně vrátila a Juan Martín si umí získat publikum," řekla šéfka americké tenisové asociace USTA Katrina Adamsová.

Kvitová prohrála ve čtvrtfinále po boji s domácí Venus Williamsovou, když předtím vyřadila nastupující světovou jedničku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. US Open byl osmým turnajem české hráčky po vážném zranění ruky z přepadení. Del Potro i přes zdravotní problémy prošel v New Yorku až do semifinále.

Cenu USTA uděluje od roku 2011 a má inspirovat mladé hráče a jejich rodiče k správnému přístupu ke sportu, fair play a vzájemnému respektu. Oceněné vybírá komise, v které byli například bývalí hráči Todd Martin, Mary Carillová, Mary Joe Fernandezová, Chanda Rubinová, nebo novinář Matt Cronin.

Loni ocenění od US Open dostali Němka Angelique Kerberová a Japonec Kei Nišikori a dříve například Američanka Venus Williamsová (2015), Švýcar Roger Federer a Dánka Caroline Wozniacká (oba 2014) nebo Číňanka Li Na (2013).