Peking - Česká tenistka Petra Kvitová vypadla v semifinále turnaje v Pekingu po porážce 3:6, 5:7 s Francouzkou Caroline Garciaovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka tak přišla o možnost zahrát si o titul s Rumunkou Simonou Halepovou, jež se stane v pondělí novou světovou jedničkou. Posun na tenisový trůn si Halepová zajistila semifinálovým vítězstvím 6:2, 6:4 nad Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

Sedmadvacetiletá Kvitová v předchozích čtyřech zápasech v Pekingu neztratila ani set, dnes ale narazila na soupeřku, jež se jí vyrovnala v tvrdosti podání i úderů od základní čáry. Česká tenistka se znovu trápila se servisem, stejně jako ve čtvrtfinále proti Barboře Strýcové udělala 11 dvojchyb, ale tentokrát je nedokázala vyvážit dostatečným počtem vítězných úderů.

Kvitové se vůbec nevydařil vstup do utkání a ztrátu 0:4 už navzdory snížení na 2:4 nedohnala. V druhém setu měla česká tenistka našlápnuto k obratu, ale při vedení 2:0 nepotvrdila brejk a Garciaová srovnala. O osudu zápasu pak rozhodl jedenáctý game, v němž Kvitová udělala tři dvojchyby a darovala soupeřce jednoduchý brejk na 6:5. Třiadvacetiletá Francouzka poté zápas v klidu dopodávala.

Garciaová tak Kvitové oplatila dvousetovou porážku z US Open a potvrdila výbornou podzimní formu. Po sobotním triumfu na turnaji ve Wu-chanu je v druhém finále za sebou a má na kontě už deset výher v řadě.

Šestadvacetiletou Halepovou dělilo jediné vítězství od pozice světové jedničky už na jaře na Roland Garros, ale v pařížském finále tehdy nestačila právě na Ostapenkovou. V Pekingu se jí odveta vydařila, soupeřce sebrala čtyřikrát podání a za hodinu a čtvrt zakončila zápas čistou hrou.

Žebříčku WTA dosud kralovala Španělka Garbiňe Muguruzaová, která v září vystřídala v čele Karolínu Plíškovou. Muguruzaová strávila na prvním místě čtyři týdny, v čínské metropoli vypadla v prvním kole se Strýcovou.

V Pekingu mělo šanci sesadit Muguruzaovou z čela žebříčku více hráček, ale po pátečním vyřazení Ukrajinky Eliny Svitolinové zůstala ve hře už jen Halepová. Ta k pondělnímu posunu na první místo, kam se dostala jako 25. tenistka v historii a pátá v letošním roce, potřebovala postoupit do finále.

"Je to nesmírně emotivní okamžik. Myslím, že jsem na kurtu ještě nikdy neplakala," řekla Halepová, která je hráčkou elitní světové desítky nepřetržitě od ledna 2014. Využila ale až čtvrtou příležitost, aby vystoupila až na vrchol. "Je úžasné, že se mi to povedlo. Doma to každý sledoval a já bych chtěla všem poděkovat. Tohle je prostě můj den," radovala se.

Do finále čtyřhry v čínské metropoli postoupily Andrea Hlaváčková s Maďarkou Timeou Babosovou. Pár, který už má jistou účast na Turnaji mistryň v Singapuru, v semifinále vyřadil olympijské vítězky Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou. O titul se Hlaváčková a Babosová utkají s nejvýše nasazenou dvojicí Martina Hingisová, Chan Yung-jan.

Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 7,027.063 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Garciaová (Fr.) - Kvitová (12-ČR) 6:3, 7:5, Halepová (2-Rum.) - Ostapenková (9-Lot.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Hlaváčková, Babosová (4-ČR/Maď.) - Makarovová, Vesninová (2-Rus.) 7:5, 6:7 (4:7), 10:8, Hingisová, Chan Yung-jan (1-Švýc./Tchaj-wan) - Mirzaová, Pcheng Šuaj (3-Indie/Čína) 2:6, 6:1, 10:5.