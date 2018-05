Praha - S třiceti vyhranými zápasy a čtyřmi tituly je tenistka Petra Kvitová nejúspěšnější hráčkou sezony. Rok nikdy lépe nerozjela, ale nechce mluvit nahlas o cílech - grandslamových titulech či pozici světové jedničky.

V sobotu Kvitová ovládla turnaj v Madridu. Navázala tím na týden starý triumf z pražské Stromovky, předtím uspěla v Petrohradu a v Dauhá. Pokud by pokračovala ve stejném duchu, překonala by svůj dosud nejlepší rok 2011.

Porovnávat výkonnost před sedmi lety, kdy vyhrála šest turnajů včetně Wimbledonu a Turnaje mistryň, ale se současnou formou nechtěla. "Od té doby jsem zažila spoustu věcí na kurtu i mimo kurt, Už nikdy nebudu stejná. Každý se měníme, i já jako hráčka a jako člověk," pronesla Kvitová na tiskové konferenci.

Už tehdy říkala, že doufá, že snová sezona přijde. "A jestli to bude takhle nebo snad nějaká jiná, to nedokážu říct," prohlásila a na dotaz, čeho by v ideálním tenisovém roce měla dosáhnout, odpověděla: "Vím, co chcete slyšet. Promyšlené to nemám, ale každý asi tuší. Nechci se svazovat výsledky nebo číslem před jménem. Nejsem člověk, který by se tady tím prezentoval. Čeká mě další turnaj a uvidíme."

Nevyslovené cíle jsou zřetelné, jak naznačila Kvitová. Dvojnásobná královna Wimbledonu by ráda přidala další grandslamový vavřín a ve světovém pořadí dvouhry WTA byla nejvýše druhá. O jedničce už jednou nahlas mluvila na konci roku 2016, ale pak přišel tragický atak lupiče, pořezané prsty a pět měsíců nejistoty.

Po loňském květnovém návratu na kurty se sešitými prsty i nervy levé ruky, v které drží raketu, ale Kvitová rozkvetla. Udivila už jen samotným rychlým návratem a dohromady má pět titulů. Navíc zhubla, lépe se hýbe a je uvolněná.

I Martina Navrátilová v Praze uvažovala, že nepříjemná pauza kvůli zranění mohla Kvitové tenisově prospět. "Zdá se klidnější. Život je jedna věc a tenis je jen hra, to jí nejspíš došlo. Tenis je možná trochu lehčí," uvedla Navrátilová.

Kvitová řekla, že má vlny, kdy bere tenis moc vážně, je z něj špatná, a jindy si hru užívá. "Trošku se to ve mně občas mísí, mám nálady jako u každé ženské, nic výjimečného," usmála se. Neví ale, jestli je to dáno incidentem z prosince 2016. "Každopádně tenis a kariéra od mého návratu jsou jiné než předtím."

Jisté je, že po jedenácti výhrách v řadě bude jednou z favoritek Roland Garros. Do Paříže si přiveze především kupu sebevědomí. "Že i na antuce můžu odehrát dobré zápasy. Cítím se na kurtu fyzicky i tenisově dobře," řekla Kvitová.

Kvitová se pokusí udržet formu odpočinkem a drilem

Tenistka Petra Kvitová se potřebuje zbavit únavy ze zápasového kvapíku. V sobotu získala na pokraji vyčerpání v Madridu titul, když vyhrála jedenáctý zápas ve dvanácti dnech. Proto nyní plánuje pár dnů volna a pak zkusí udržet formu i na grandslamové French Open, které v Paříži začne za dvanáct dnů.

Nejprve musí Kvitová vyléčit bolavý pravý stehenní sval, s kterým hrála semifinále a finále v Madridu. "Kontaktuju profesora Pavla Koláře, abych za ním mohla přijet," plánovala dnes na tiskové konferenci v Praze, na kterou přijela z letiště.

V Madridu vyhrála v sobotu, v neděli se jela odhlásit z turnaje v Římě a návrat domů se protáhl z pondělí na úterý. Kvůli špatnému počasí musela přespat ve Frankfurtu. "Jsem unavenější," prohlásila, ale chybějící energie se jí dala snadno vyčíst i z očí.

Trenér Jiří Vaněk počká na rozhodnutí lékařů a po nezbytném odpočinku zkusí Kvitovou naladit na Roland Garros. Hlavní bude udržet světovou osmičku ve stávající herní pohodě. "Nechceme se v tom moc pitvat," řekl kouč. "Základem bude trénink jako na každý turnaj, dělat svoji práci jako doposud. To je celé," dodal.

Nejlepší výsledky Kvitové na antuce vycházejí z jejího pohybu. Tolik míčů na klouzavém povrchu nikdy nedoběhla. "I soupeřky musí být překvapené, že musí hrát míče navíc," usmála se osmadvacetiletá tenistka. "Globálně jsem na tom dobře od začátku sezony, cítím se lépe a nejsem extra zraněná," vyjmenovala důvody.

Za herní pohodou je podle Vaňka vysoký počet odehraných duelů. Jeho svěřenkyně má za sebou 36 soubojů a z toho třicet vyhraných. "Je zápasový typ a její kondice a pohyb vzrůstá úspěšností na turnajích. Porce zápasů jí dodá sebedůvěru. Když si věří, nohy nejsou zase tak ztěžklé. Jedno jde s druhým," uvedl Vaněk.

I zvládnutých jedenáct zápasů ve dvanácti dnech je pro Kvitovou obdivuhodných. "Jsem sama za sebe překvapená, jak jsem zvládla psychickou i fyzickou nálož," upozornila. Titul v Praze před plným hledištěm byl podle ní náročný po mentální stránce a ten madridský zase fyzicky, jelikož měla kvalitnější soupeřky. "Je to dobrý. Jsem spokojená," prohlásila.

Už třetí den je dvojnásobná vítězka Wimbledonu bez tenisu. "To je divný," řekla Kvitová s pousmáním a při pohledu z okna na sparťanský tenisový areál ve Stromovce ještě dodala: "Jsem ráda, že kurty aspoň vidím."