Stanford (USA) - Petra Kvitová ve svém druhém utkání na tenisovém turnaji ve Stanfordu nevyhrála ani jednou vlastní podání a ve čtvrtfinále utrpěla debakl 2:6, 0:6 od domácí Američanky Catherine Bellisové.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka v úvodním duelu ve Stanfordu s Ukrajinkou Katerynou Bondarenkovou nečelila ani jednomu brejkbolu, v pátečním čtvrtfinále však dala soupeřce hned devět šancí na zisk svého servisu. Osmnáctiletá Bellisová jich sedm využila a za 62 minut druhou nasazenou Češku deklasovala.

Sedmadvacetiletá Kvitová udělala v zápase 26 nevynucených chyb včetně šesti dvojchyb a zaznamenala na své poměry nízký počet 12 vítězných úderů. V prvních pěti gamech si hráčky vzájemně braly podání a pak už si připisovala vítězné gamy jen Bellisová.

"Je to jedno z mých největších vítězství v kariéře. Neřekla bych, že Kvitová hrála svůj nejlepší tenis, ale z mé strany to byl neskutečný zápas," radovala se 44. hráčka světa Bellisová z postupu do semifinále.

Kvitová, jež hrála ve Stanfordu poprvé a od pořadatelů dostala volnou kartu, absolvovala čtvrtý turnaj po návratu k tenisu po vážném zranění ruky. Stejně jako na grandslamech French Open a ve Wimbledonu prohrála druhý zápas, na červnovém turnaji v Birminghamu naopak dokráčela až k titulu. Příští týden by světová čtrnáctka měla hrát v Torontu.

Tenisový turnaj žen ve Stanfordu (tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bellisová (8-USA) - Kvitová (2-ČR) 6:2, 6:0, Keysová (3-USA) - Curenková (7-Ukr.) 6:4, 6:3, Vandewegheová (6-USA) - PavljučenkovOvá (4-Rus.) 6:2, 6:3.