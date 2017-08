New York - Petra Kvitová před startem US Open klesla ve světovém tenisovém žebříčku o jedno místo a je čtrnáctá. V čele je dál Karolína Plíšková, jež bude v New Yorku hájit post světové jedničky před sedmi soupeřkami, které ji mohou na prvním místě vystřídat. Poprvé v kariéře je na grandslamovém turnaji nasazena jako číslo jedna.

Lucie Šafářová stále vede pořadí čtyřhry, v níž se stala světovou jedničkou před týdnem.

Kvitová si pohoršila v žebříčku poté, co v generálce na US Open v New Havenu vypadla hned v prvním kole. Ve Flushing Meadows obhajuje loňskou účast v osmifinále.

Tenisové žebříčky WTA k 28. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6390, 2. (2.) Halepová (Rum.) 6385, 3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 5860, 4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5530, 5. (5.) Wozniacká (Dán.) 5350, 6. (6.) Kerberová (Něm.) 5146, 7. (7.) Kontaová (Brit.) 4750, 8. (8.) Kuzněcovová (Rus.) 4410, 9. (9.) V. Williamsová (USA) 4216, 10. (11.) Cibulková (SR) 3830, 11. (10.) A. Radwaňská (Pol.) 3570, 12. (12.) Ostapenková (Lot.) 3382, 13. (14.) Mladenovicová (Fr.) 3155, 14. (13.) Kvitová (ČR) 3120, 15. (15.) S. Williamsová (USA) 2810, 16. (16.) Keysová (USA) 2343, 17. (17.) Sevastovová (Lot.) 2295, 18. (18.) Vesninová (Rus.) 2140, 19. (19.) Garciaová (Fr.) 2135, 20. (26.) Gavrilovová (Austr.) 2075, ...25. (24.) Strýcová 1725, 37. (37.) Šafářová 1440, 41. (40.) Kristýna Plíšková 1343, 42. (41.) Siniaková 1335, 67. (67.) Vondroušová 896, 90. (90.) Allertová (všechny ČR) 661.

Čtyřhra: 1. (1.) Šafářová 10.670, 2. (2.) Matteková-Sandsová (USA) 10.560, 3. (3.) Makarovová (Rus.) a Vesninová obě 8435, 5. (5.) Hingisová (Švýc.) 7680, 6. (6.) Chan Yung-jan (Tchaj-wan) 6985, 7. (7.) Hlaváčková (ČR) 5200, 8. (9.) Mladenovicová 5060, 9. (8.) Mirzaová (Indie) 4950, 10. (10.) Pcheng Šuaj (Čína) 4390, 11. (11.) Strýcová 4185, ...15. (13.) Hradecká 3915, 17. (18.) Siniaková 3545, 21. (20.) Peschkeová 2980, 29. (29.) Voráčová 2235, 51. (50.) Krejčíková 1573, 75. (76.) Karolína Plíšková 1061, 76. (91.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 1012.