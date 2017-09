New York - Sedmadvacetkrát šla Petra Kvitová v dosavadních třech zápasech na US Open na podání a jen čtyřikrát o servis přišla. Především si ale podáním pomáhá v důležitých momentech. Ve třetím kole dnes proti francouzské tenistce Caroline Garciaové mimo jiné zápas suverénně dokončila.

Servis byl první, co Kvitová zmínila jako hlavní důvod postupu do osmifinále. Na amerických turnajích před New Yorkem přitom nebyl ideální. "Do téhle doby mi vůbec nepsal," přitakala Kvitová a se smíchem dodala: "Nestěžuju si a nechci to ani moc pitvat. Ono by se mi to třeba dostalo do hlavy, a to bych nechtěla."

Na turnajích před závěrečným grandslamem sezony neměla výsledky. Přesto se cítila tenisově dobře. "Jen se to všechno nesešlo a tady se to povedlo. Pořád vím, že to ve mně je," oddechla si bývalá světová dvojka. Mohla říct, že se přiblížila někdejší formě. "Jsem mnohem blíže a blíže, ale pořád tam nejsem," uvedla.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka stále nemá po prosincovém přepadení a pořezání stoprocentní levou ruku, v které drží raketu. "Pořád pracuju na síle, kterou postrádám," řekla, co ji limituje. Při hře na drobné jizvy a horší stisk nemyslí. "To nejde. Jen pro mě bylo od začátku těžké hrát tvrdé údery, ale tady se mi zatím daří je trefovat. Pořád mi trochu chybí i správný pohyb rukou," prozradila.

Duel s Garciaovou vydržela koncentrovaně od začátku do konce. Její výkon se obešel bez obvyklých výkyvů. "Vlny byly v moři," řekla dobře naladěná svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka a dodala: "Jsem za to ráda. Jsem ráda, že to tam je a udržela jsem to mentálně. Myslím, že mi to pomůže i do budoucnosti."

Pomáhá jí fakt, že se obecně cítí lépe. Z toho pak vyplývá svižnější pohyb na kurtu, přesnější returny. "I k servisu potřebujete hodně nohy. Trošku líp se do něj odrážím, takže to takhle funguje. Je to všechno spojené a jde to," řekla Kvitová.

Trenéři se snaží Kvitovou nabádat, aby se usmívala a zápasy si užívala. Při klání s Garciaovou se znovu často tvářila spokojeně, ale bezstarostně prý nehraje. "Kdyby to byla úplná bezstarostnost, tak mi přijde, že mi to je jedno, a jedno mi to není. Beru tenis trošku jinak, jsou horší věci než prohrát zápas. Ale cítila jsem se nervózní, jelikož jsem byla hodně namotivovaná to zvládnout, a to se povedlo," řekla Kvitová.

V osmifinále ji čeká velký zápas, na které byla v minulosti zvyklá. "Nevím, jestli jsem připravená. Každopádně se moc těším. Tyhle zápasy mi hrozně chyběly, tyhle nervy a boje, které potom na grandslamech přichází," řekla třináctá nasazená.