Indian Wells (USA) - Tenistka Petra Kvitová udolala při svém vstupu do turnaje v Indian Wells po třech hodinách a sedmnácti minutách v druhém kole 6:7, 7:6, 6:4 Julii Putincevovou z Kazachstánu. Do třetího kola postoupila také osmnáctiletá Markéta Vondroušová, jež se postarala o překvapení vítězstvím 7:6, 6:4 nad nasazenou jedenáctkou Johannou Kontaovou z Británie.

Světová devítka Kvitová po volném prvním kole maraton s kazašskou obranářkou Putincevovou zvládla a připsala si čtrnáctou výhru za sebou. Vítězka únorových turnajů v Petrohradu a Dauhá tím vyrovnala svou nejdelší sérii v kariéře, kterou zaznamenala na přelomu let 2011 a 2012.

Den po 28. narozeninách předvedla Kvitová svůj typický zápas plný vítězných úderů (66), ale také nevynucených chyb (78). Její soupeřka přitom měla vyrovnanou bilanci 15/15. Kvitová soupeřce darovala hned 18 bodů dvojchybami, přičemž poslední zaznamenala při prvním mečbolu. Při druhém už ale česká favoritka první vzájemný duel s Putincevovou po více než třech a čtvrt hodinách ukončila. Déle letos hrály pouze Simona Halepová s Lauren Davisovou na Australian Open (3:44).

Patnáctou výhru v řadě se Kvitová pokusí přidat proti vítězce duelu mezi Američankou Amandou Anisimovou a Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Vondroušová do zápasu s favoritkou Kontaovou výborně vstoupila a dostala se do vedení 3:0. Britka však srovnala a talentovaná Češka musela za stavu 4:5 a 5:6 odvracet celkem čtyři setboly. Sadu nakonec dotáhla do tie-breaku, který vyhrála 7:5. V druhém setu sice ztratila Vondroušová podání jako první a prohrávala 2:4, pak však získala čtyři hry v řadě a zápas ukončila při prvním mečbolu. Čtyřiapadesátá hráčka světového žebříčku se v dalším zápase utká s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Tenisový turnaj v Indian Wells (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Kicker (Arg.) - Veselý (ČR) 7:5, 6:3, Čorič (Chorv.) - Young (USA) 6:0, 6:2, Tsitsipas (Řec.) - Albot (Mold.) 7:6 (7:2), 6:2, Marterer (Něm.) - Karlovič (Chorv.) 6:7 (13:15), 7:6 (7:4), 6:3, Lajovič (Srb.) - Lacko (SR) 6:4, 6:4, Medveděv (Rus.) - Johnson (USA) 7:6 (7:0), 6:4, Verdasco (Šp.) - Pella (Arg.) 6:2, 1:6, 6:2, Delbonis (Arg.) - Harrison (USA) 6:2, 4:6, 7:5, Shapovalov (Kan.) - Berankis (Lit.) 6:3, 6:4, Kruger (USA) - Paire (Fr.) 6:4, 1:6, 6:4, Polansky (Kan.) - Copil (Rum.) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:6 (14:12), Donaldson - E. King (oba USA) 6:1, 4:6, 6:4, Donskoj - Chačanov (oba Rus.) 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), Monfils (Fr.) - Ebden (Austr.) 6:3, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Nišioka (Jap.) 7:5, 3:6, 7:5, Sousa (Portug.) - Južnyj (Rus.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), Escobedo - Tiafoe (oba USA) 7:5, 6:3. Ženy (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (ČR) - McHaleová (USA) 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), S. Williamsová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Linetteová (Pol.) 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), Bellisová (USA) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:3, Žuková (Rus.) - Cornetová (Fr.) 7:5, 6:4, Arruabarrenaová (Šp.) - Curenková (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4, Sie Su-wej (Tchaj-wan) - Witthöftová (Něm.) 5:4 skreč, Bradyová (USA) - Buzarnescuová (Rum.) 3:6, 6:4, 6:2, Azarenková (Běl.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 6:2. 2. kolo: Kvitová (9-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4, Vondroušová (ČR) - Kontaová (11-Brit.) 7:6 (7:5), 6:4, Mladenovicová (14-Fr.) - Stosurová (Austr.) 7:5, 7:5, Sabalenková (Běl.) - Kuzněcovová (19-Rus.) 6:4, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Mertensová (22-Belg.) 4:6, 6:3, 6:3, Ósakaová (Jap.) - A. Radwaňská (31-Pol.) 6:3, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Niculescuová, Sestini Hlaváčková (5-Rum./ČR) - Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) 6:2, 2:6, 10:4, Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Buzarnescuová, Cornetová (Rum./Fr.) 6:1, 5:7, 10:3, Melicharová, Peschkeová (USA/ČR) - Beguová, Halepová (Rum.) 6:3, 1:6 10:3.