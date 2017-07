Praha - Tenistka Petra Kvitová už vyhlíží první zápas na travnatém povrchu. Od čtvrtka je v Birminghamu a při prvním tréninku si sedla, udělala z tenisáků na zeleném pažitu srdce a na sociální sítě napsala, že trávu miluje.

"Odletěla jsem zdravá, ruka je v pořádku, žádné komplikace se nevyskytly a už se těším na svůj první zápas na trávě," uvedla pro ČTK sedmadvacetiletá Kvitová, která dostala do hlavní soutěže Aegon Classic divokou kartu.

Dvojnásobnou vítězku slavného Wimbledonu čeká v Birminghamu druhý turnaj po návratu na kurty po vážném zranění ruky, v níž drží raketu. Po prosincovém přepadení musela na operaci všech prstů a dvou nervů levé ruky, ale k vrcholovému tenisu se vrátila rychleji, než se čekalo. Premiéru si odbyla na grandslamovém French Open, kde vyhrála 1. kolo a vypadla ve druhém.

"Po návratu z Paříže jsem se se svým týmem připravovala na tvrdých površích," řekla svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka a kondičního kouče Davida Vydry.

Krátce po vyřazení z antukového Roland Garros vyprávěla, proč se jí daří na trávě. "K mé hře pasuje. Těším se, jak tam poletí můj levácký servis," uvedla tenistka hrající rovné rychlé údery a s úsměvem dodala: "Ale na začátku si na trávě vždy připadám tak pomalá! Chci se pohnout, ale jako bych do trávy vrostla a nic nemohla."

Hlavním cílem je cesta do All England Clubu, kde slavila triumfy v letech 2011 a 2014. "Po tom všem jsem šťastná, že si to budu moci vyzkoušet ještě jednou. Aspoň doufám. Wimbledon si užiju víc než kdy jindy," těšila se Kvitová.

Znovu si nedaleko od kurtů pronajme s realizačním týmem dům. "Bude to jako dřív. Wimbledon by měl být mnohem uvolněnější než jindy," doufala.