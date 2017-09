Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open.

New York - Sebevědomí Petry Kvitové je zase o patro výš. Česká tenistka víru ve vlastní síly ukázala výhrou v osmifinále US Open v New Yorku nad favorizovanou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

"Skvělý! Byl to asi nejlepší vyhraný zápas Péti po návratu," řekl trenér Kvitové Jiří Vaněk. "Ale byli jsme ze začátku s Davidem (kondičním trenérem Vydrou) pořádně nervózní jak bejci a jsem rád za Petru, že se jí to podařilo otočit."

Kvitová duel s Muguruzaovou hůř začala. "Trošku moc pospíchala," komentoval Vaněk vstup, po kterém prohrávala 1:4 a odvracela brejkboly. "Říkal jsem, že tenhle game potřebuje urvat. Vždycky v zápase potřebuje vyhrát těžký game, to mentálně posílí. A když to dokázala, tak byla šance. Věřil jsem a ona se zlepšila," popisoval.

Začaly se hrát více výměny a Kvitová v nich převzala iniciativu. Tlačila soupeřku a první set otočila. "Ukázala svoje srdíčko. V tie-breaku zahrála fantasticky a první set byl strašně důležitý. Výhrou v tie-breaku se navíc uklidnila," řekl Vaněk.

Ve druhém setu označil Vaněk za důležitý moment, kdy Kvitová po úvodním ztraceném servisu získala brejk zpět na 1:1. "Muguruzaová začala chybovat a tam byl klíč zápasu. Koncovka už zase byly strašný nervy, ale zvládla to," ocenil.

V předchozích zápasech si Kvitová hodně pomáhala servisem. I proti Španělce vytála čtyři esa, ale udělala i devět dvojchyb. "Muguruzaová skoro nezkazila return, kamkoli se natáhla a i po dobrém servisu vrátila dlouhý balon," řekl kouč. Kvitová proto podle něj podávala víc k lajnám, aby dala eso. "Z toho pramení chyby. Občas bylo abnormální, jak Muguruzaová returnovala. Proto Péťa možná přiriskovávala, ale je jedno, jestli dá debla, nebo to soupeřka zabije z returnu," doplnil.

Kvitová se ve Flushing Meadows zlepšuje v každém utkání. Vaněk vyzdvihl, že je vidět, jak se cítí komfortněji i v dlouhých výměnách. "Tenisová kondice se začíná s odehranými zápasy dostavovat. Dřív na začátku po jakékoli delší výměně funěla. Teď je vidět, že vydrží hrát. Potřebuje vnitřní sílu, aby věřila, že to může vydržet a pak přijdou její winnery a zápasy se začnou otáčet na její stranu," řekl Vaněk.

Těšil se na úterní čtvrtfinále. V něm Kvitovou nejspíše znovu ve večerním utkání čeká Venus Williamsová z USA. "Péťa má tyhle výzvy před plným stadionem ráda. Věřím pevně, že bude hrát výborně, Bude to o pár servisech. Brejkovat Venus bude těžký, ale míč je kulatý a uvidíme, jak to dopadne," konstatoval Vaněk.