New York - Seděla na chodbě na zemi před šatnou s manažerkou a dlouze si povídaly. Pak přišla tenistka Petra Kvitová mezi novináře, usmála se a zdálo se, že se po těsné prohře ve čtvrtfinále US Open cítí lépe. Od všech slyšela, jak s Američankou Venus Williamsovou hrála skvělý duel.

"Za pár dnů si asi řeknu: Dobrá práce! Ale ne teď. Jsem zklamaná. Unavená. Poražený je vždycky víc zdrchanější než vítěz. Omlouvám se," řekla Kvitová. S Venus Williamsovou se na vyprodaném kurtu Arthura Ashe přetahovaly dvě a půl hodiny a nakonec rozhodl až tie-break, který Češka prohrála poměrem 2:7.

"Tenis byl kvalitní. Ale to teď ještě neocením," řekla Kvitová, která se s Venus Williamsovou utkala pošesté a pošesté rozhodl až třetí set. "Dokážeme ze sebe vzájemně dostat to nejlepší. Zápas to byl super, o to víc to mrzí," uvedla.

Výhra vlastně nebyla tak daleko. "Právě že byla, bohužel," opáčila sedmadvacetiletá Kvitová. "O tom tenis je, o pár míčcích, které vyšly spíš jí. Doufám, že mě to nakopne. Jsem ráda, že to tam pořád je, údery a všechno, a můžu hrát proti dobrým soupeřkám. To si myslím, že je to nejlepší zjištění, co jsem tady mohla dostat."

Stále si opakuje, že je především ráda, že vůbec hraje tenis. I když se po vážném zraněn prstů levé ruky nevracela, aby jenom hrála. Pořád má v sobě touhu získávat grandslamové vavříny a v New Yorku naznačila, že to nemusí být utopie.

"I když tohle bylo čtvrtfinále, tak vyhrát grandslam je pořád strašně daleko," řekla, ale odmítla, že by o sobě pochybovala. "To ne. Jsem spíš nohama na zemi, nelétám v oblacích. Vím, že je přede mnou hodně tvrdé práce, kterou musím odvést, abych se vrátila, jak chci. Vím, že to tam je, ale nechci se extra přeceňovat."

Po návratu přitom hned na druhém turnaji triumfovala na trávě v Birminghamu. Všechno vypadalo ideálně. "Byla jsem šťastná, jenže nejspíš to bylo moc brzy. A pak jsem od sebe čekala hodně a zbytečně si naložila," řekla, proč poté neprožívala ideální období. "Až teď v New Yorku jsem zase hrála solidně," řekla.

Proti Venus WIlliamsové se potýkala s nevyrovnaným servisem. A úderově se musí vyhrát. "Z těžkých pozic, tam to pořád hapruje. Za celou americkou šňůru ale bylo US Open nejlepší. Snad mi to pomůže po mentální stránce," doufala.

V New Yorku porazila možnou budoucí světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a svedla vyrovnanou bitvu s Venus Williamsovou. Dobrou formu by ráda prodala v závěru sezony na čtyřech turnajích v Asii. "Tam se mi většinou daří, takže se tam i docela těším. Doufám, že to bude alespoň hezký tenis," řekla.

Už si zjišťovala i možnost, jestli by neměla šanci se kvalifikovat na Elite Trophy, malé Masters, do čínského Ču-chaj, kde loni vyhrála. "Půl roku jsem nehrála, takže si nedělám naděje. Nějak bude. Kdyžtak prostě skončím dřív sezonu, jelikož po dlouhé době nejsme ve finále Fed Cupu. Anebo ne. To se uvidí," dodala.