New York - Poprvé od návratu na kurty po vážném zranění prstů levé ruky překročila tenistka Petra Kvitová na grandslamu druhé kolo. Co nevyšlo na French Open ani ve Wimbledonu, zvládla na US Open. Po vydřené výhře v prvním kole nad Srbkou Jelenou Jankovičovou zdolala v New Yorku jasně Francouzku Alizé Cornetovou 6:1 a 6:2.

"Dobrý byl pohyb na kurtu a až na koncovku i servis, který na minulých turnajích moc nefungoval. Až tady jsem s ním zase o něco spokojenější," hodnotila dvojnásobná vítězka Wimbledonu své výkony. "Pořád toho ale můžu zdokonalit hodně. Pořád mám daleko ke svému maximu. Musím být trpělivá a pracovitá," dodala.

Uklidnila ji výhra nad neoblíbenou soupeřkou Jankovičovou. "Spadlo to ze mě," přitakala. Proti Cornetové tak už hrála bez tlaku, v ideálních podmínkách a soupeřka nestíhala. "Já umím pořád dávat rány," pochvalovala si Kvitová.

Při střídání stran se směrem ke svému realizačnímu týmu často usmívala. K tomu ji nabádají její kouč Jiří Vaněk i kondiční David Vydra. "Oni po mně chtějí, abych se uvolnila. Dřív jsem byla moc zaťatá, a to mě svazovalo. Snažím se uvolnit a úsměvy k tomu patří. Vždycky se na mě usmějí, tak se taky usměju," řekla.

"Nemáme v týmu takové chmury a já nejsem náladová. Snažím se být pořád pozitivní a usměvavá. Když jsem unavená, tak asi musí zakročit, ale David i Jirka jsou od přírody pozitivní, mají fórky a nálada v týmu je dobrá," ujistila.

US Open je teprve osmý turnaj Kvitové po návratu na kurty. Podruhé vyhrála dva zápasy, předtím to dokázala na trávě v Birminghamu, kde získala titul. Její výkon proti Cornetové patřil k nejlepším, co předvedla. "Na tvrdém povrchu určitě. V Birminghamu jsem hrála taky dobře, nebo jsem to tam ustála hlavou," porovnávala.

Před cestou do New Yorku se bývalé světové dvojce a vítězce Turnaje mistryň tolik nedařilo. Po zranění nemá před sebou konkrétní cíle. "Tady v Severní Americe beru jeden zápas po druhém. Jsem ráda, že tady vůbec můžu hrát," uvedla.