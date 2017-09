Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open.

New York - Tenistka Petra Kvitová se ve večerním zápase utká s Venus Williamsovou o postup do semifinále US Open. Proti domácí favoritce a dvojnásobné vítězce posledního grandslamu sezony nastoupí hodinu po půlnoci SELČ na dvorci Arthura Ashe.

Kvitová vyřadila v osmifinále turnajovou trojku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a dosud neztratila v turnaji ani set. Postupem do čtvrtfinále si na US Open vyrovnala maximum z roku 2015.

Se starší ze sester Williamsových má pozitivní bilanci 4:1. Naposledy se ale utkaly už před třemi lety ve 3. kole Wimbledonu. Kvitová tehdejší bitvu vyhrála 10:8 ve třetí sadě a nasměrovala se tím k zisku druhého titulu na londýnské trávě.

Sedmatřicetiletá Venus Williamsová letos hraje na grandslamech výborně. Na Australian Open a ve Wimbledonu prohrála až ve finále. Na US Open se dostala v kariéře do finále čtyřikrát a tituly slavila v letech 2000 a 2001.