Praha - V Melbourne je v plném proudu úvodní grandslamový turnaj tenisové sezony a poprvé v kariéře na něm chybí Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu, která byla před měsícem doma přepadena, rehabilituje vážně zraněné prsty levé ruky a v rámci možností si udržuje fyzickou kondici.

"Zdravotní stav se malinko zlepšuje. Vše jde dále bez komplikací, jak lékaři po operaci plánovali. Petra je s nimi v pravidelném kontaktu a plně se soustředí na rekonvalescenci a rehabilitaci," řekl dnes ČTK mluvčí tenistky Karel Tejkal.

Kvitovou přepadl neznámý pachatel před měsícem ráno v jejím prostějovském bytě a při potyčce jí pořezal prsty levé ruky, v níž hráčka drží raketu. Bývalá světová dvojka podstoupila operaci poraněných šlach a nervů ve Vysokém nad Jizerou a čeká ji minimálně půlroční pauza. Na kurty se vrátí nejdříve v druhé polovině roku.

Minulý týden na sociálních sítích oznámila, že jí lékaři vyndali stehy. "Hojí se to zatím dobře. Jsem ráda, že jsem to zase opět já a má ruka. Rehabilituji a zůstávám pozitivní jako vždy," napsala šestadvacetiletá Kvitová.

Na grandslamu chybí poprvé po osmi letech a poprvé po třiceti startech v řadě. Naposledy nehrála na pařížské antuce French Open v roce 2009. Na Australian Open, kde došla nejdále do semifinále před pěti lety, chybí rodačka z Fulneku poprvé od své premiérové účasti v roce 2009.

Pachatel napadení Kvitové uniká již měsíc, nepomohla ani odměna

Přesně měsíc již uniká spravedlnosti neznámý pachatel, který 20. prosince napadl tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově. Útočníka se dosud nepodařilo policii vypátrat ani přes stotisícovou odměnu, kterou slíbil za jeho dopadení prostějovský tenisový klub.

Na policii se podle jejího mluvčího Františka Kořínka obrátily se svými poznatky desítky lidí. Policie na případu stále intenzivně pracuje. V domě, v němž dvojnásobná wimbledonská vítězka byla přepadena, se bezpečnostní opatření od té doby nijak viditelně nezpřísnilo.

Šestadvacetiletá Kvitová měla po napadení vážně poraněné prsty levé ruky, v níž drží raketu. Po operaci poškozených šlach rehabilituje a na kurty se vrátí nejdříve za půl roku.

Policie podle Kořínka stále prověřuje všechny okolnosti. "Na prověřování případu v současnosti pracuje velké množství policistů, jak ze služby kriminální policie a vyšetřování, tak i ze služby policie pořádkové. Zejména při ohledání místa činu a prvotním šetření na případu spolupracovali i policisté z oddělení služební kynologie a kriminalistické techniky," řekl dnes ČTK Kořínek.

Na polici se obrátily desítky občanů, jejich podněty se stále prověřují. "Jednalo se zejména o reakce na zveřejněný identikit a popis pachatele. Důkladné prověřování všech takto získaných poznatků v současnosti stále probíhá," doplnil Kořínek.

Kvitovou přepadl neznámý muž před Vánoci v jejím bytě. Při potyčce ji pořezal, ještě týž den večer tenistka absolvovala téměř čtyřhodinovou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence potrvá několik měsíců.

Obytný dům, ve kterém byla tenistka přepadena, se nachází nedaleko sídla prostějovského policejního ředitelství. Bezpečnostní opatření na místě nejsou nijak zpřísněna, zjistila ve středu ČTK. Je sice jako jediný obehnán zdí, ale to jen kvůli komfortnímu parkování, branka byla otevřena dokořán. Lidé zvenčí se tak do domu dostanou přes "bzučák" u domovních dveří stejně jako do okolních domů.

"Po té události byli lidé obezřetnější a dávali si pozor, koho pouští dovnitř, ale už to opadlo," řekla ČTK žena bydlící v protějším obytném domě. Kvitovou ona ani její známí od té doby neviděli.

Podle policie je pachatelem, jehož podobizna byla zveřejněna, muž přibližně ve věku 35 let, 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, světlé barvy pleti. Má hnědé oči, na sobě měl světlou bekovku, světle hnědou bundu a přes rameno tašku. Kvitová agresora detailně popsala při výslechu na policii.