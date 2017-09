Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open.

Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Tenistka Petra Kvitová se do svého prvního semifinále na US Open neprobojovala. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu prohrála v dnešním čtvrtfinále závěrečného grandslamu sezony s domácí favoritkou Venus Williamsovou na dvorci Arthura Ashe po boji 3:6, 6:3 a 6:7.

O semifinále bude na US Open bojovat ještě Karolína Plíšková, která se dnes od 18:00 SELČ střetne s Američanku Coco Vandewegheovou. Plíšková potřebuje v New Yorku postoupit do finále, aby uhájila pozici světové jedničky.

Pro Kvitovou je účast ve čtvrtfinále i tak úspěchem. Hrála teprve osmý turnaj po prosincové operaci vážně pořezaných prstů levé ruky z přepadení. Na předešlých grandslamech v Paříži a v Londýně skončila shodně ve 2. kole.

Z zpočátku z ní nevyzařovala jiskra, kterou přehrála o kolo dříve Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Svůj první servis ale i přes dvě dvojchyby udržela a vzápětí šla do brejku, protože Williamsová udělala ještě o dvojchybu více. Od stavu 3:1 ale začala Kvitová příliš chybovat. Rozhozená se koukala na svoji operovanou levou ruku a vzteky se raketou bouchla do boty. Nic nepomohlo a prohrála pět her v řadě.

Ve druhém sadě šla Kvitová do vedení 2:0 a o náskok znovu málem přišla. Už prohrávala 15:40 a hodila raketou o zem. Rázem se pustila do míčů odvážněji a podání uhájila - 3:0. Vzhledem k očekávané bouřce pak byla zatažena střecha.

Po pauze se pokračovalo a dál se hrály ostré výměny plné tvrdých úderů, vítězných míčů, ale i kiksů plynoucích z agresivity. Kvitová odvracela další tři brejkboly, ale složité situace ustála a několikrát si zakřičela 'Pojď!' Sedmatřicetileté Williamsové už nedovolila obrat a po využitém setbolu se usmála na své kouče.

V aktivní hře pokračovala a po dvou vítězných bekhendech získala ve třetím setu brejk na 2:1. Opět bránila zuby nehty svůj servis, ve čtvrté hře ještě tlaku odolala, ale v šesté bylo po další dvojchybě srovnáno 3:3. Ukázala také skvělý servis - o dvě hry později si podání získala za pomocí tří es a jednoho přímého bodu.

Rozuzlení přinesla až zkrácená hra a i jinak hlučnější publikum na centrkurtu při výměnách ztichlo. V tie-breaku Kvitovou starší ze sester Williamsových přetlačila a česká lvice bitvu prohrála po dvou hodinách a čtyřiatřiceti minutách.

Výsledky tenisového turnaje US Open

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

V. Williamsová (9-USA) - Kvitová (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).