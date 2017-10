Peking - Tenistka Petra Kvitová porazila v českém čtvrtfinále na turnaji v Pekingu 6:3, 6:4 Barboru Strýcovou a připsala si 24. vítězství proti krajance za sebou. V semifinále se dvojnásobná wimbledonská vítězka utká s Francouzkou Caroline Garciaovou, která vyřadila třetí nasazenou Elinu Svitolinovou. Ukrajinka tak přišla o šanci stát se novou světovou jedničkou.

"O den dříve jsem hrála lépe. Dnes jsem se cítila trochu unavenější, pomalejší, i když to tak možná nevypadalo, ale měla jsem takový pocit. Někdy to klame," řekl Kvitová na tiskové konferenci. "Důležité bylo, že jsem vydržela koncentrovaná, protože Bára se výborně hýbe a je nepříjemná svými čopy, kraťasy či vysokými míči. Jsem ráda, že mě v důležitých chvílích podržel servis," řekla světová osmnáctka.

Dvanáctá nasazená Kvitová měla většinu času zápas pod kontrolou. Strýcovou, které v prvním kole vzdala světová jednička Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, drtila svými tradičními tvrdými údery od základní čáry.

Favoritka zápasu si dokázala pomoci i servisem, který ji na druhou stranu dokázal dostat do problémů - v deseti gamech na podání udělala jedenáct dvojchyb. Tou poslední darovala Strýcové její jediný brejk v utkání na 2:4 v druhém setu, zbytek duelu už ale Kvitová dopodávala.

"Myslím, že jsem měla zápas pod kontrolou. I když jsem udělala pár lehkých chyb, protože proti Báře do toho musíte chodit, tak jsem se cítila jistě. Nechtěla jsem vypadnout mentálně z utkání," řekla svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka.

V Pekingu Kvitová porazila druhou Češku po Kristýně Plíškové a celkově protáhla vítěznou sérii proti krajankám už na 24 zápasů. "Nevím, čím to je. Je to choulostivá otázka, možná mám proti Češkám extra motivaci, ale těžko říci. Jednoduše proti nim hraju dobře," smála se Kvitová. Naposledy ji z českých tenistek porazila v roce 2012 v Madridu Lucie Hradecká.

Kvitová neřešila, jestli v sobotu nastoupí proti vítězce z Wu-chanu Garciaové, nebo se utká se světovou trojkou Svitolinovou, s kterou má pozitivní bilanci 6:1. "Jsou odlišné hráčky. Caroline jsem porazila na US Open, hraje agresivně a je ve formě. Svitolinová se výborně hýbe. Ale je mi jedno, proti komu nastoupím. Velké zápasy miluji. Jsem v semifinále, v to jsem před cestou do Asie nedoufala," řekla Kvitová. S Garciaovou má bilanci 3:2.

Po drtivém vítězství 6:2, 6:1 nad Ruskou Darjou Kasatkinovou postoupila do semifinále Rumunka Simona Halepová a zahraje si v repríze finále Roland Garros se svou pařížskou přemožitelkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. Rumunka zůstala jedinou hráčkou, která může sesadit Muguruzaovou z čela žebříčku. Poté co Svitolinová nezvládla téměř tři a půl hodiny trvající bitvu s Garciaovou, jí k tomu stačí postup do finále.

V mužské části turnaje nezaváhala světová jednička Rafael Nadal. Španěl porazil 6:4, 7:6 Američana Johna Isnera a v semifinále ho čeká Bulhar Grigor Dimitrov.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Pekingu

(tvrdý povrch, muži dotace 4,089.265 dolarů / 7,027.063 dolarů):

Muži:



Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (1-Šp.) - Isner (6-USA) 6:4, 7:6 (7:0), A. Zverev (2-Něm.) - Rubljov (Rus.) 6:2, 6:3, Dimitrov (3-Bulh.) - Bautista (5-Šp.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:2, Kyrgios (8-Austr.) - Darcis (Belg.) 6:0, 3:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (12-ČR) - Strýcová (ČR) 6:3, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Kasatkinová (Rus.) 6:2, 6:1,Garciaová (Fr.) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6), Ostapenková (9-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Mirzaová, Pcheng Šuaj (3-Indie/Čína) - Siniaková, Strýcová (5-ČR) 4:6, 6:2, 10:7.

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 1,706.175 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Čilič (1-Chorv.) - Harrison (USA) 6:2, 6:0, Goffin (4-Belg.) - Gasquet (Fr.) 7:5, 6:2, Schwartzman (8-Arg.) - Johnson (USA) 6:0, 7:5, Mannarino (Fr.) - Sugita (Jap.) 6:2, 6:4.