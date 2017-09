New York - Tenistka Petra Kvitová je stejně jako loni na grandslamovém US Open v osmifinále. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu dnes v New Yorku porazila ve 3. kole Francouzku Caroline Garciaovou 6:0 a 6:4.

"Nejspokojenější jsem se servisem, ale i s pohybem," řekla Kvitová v rozhovoru na dvorci. Byla ráda, že si zahrála na největším kurtu Arthura Ashe. "Po všem, čím jsem si prošla, je pro mě šťastný moment, že můžu hrát na takovém kurtu," uvedla.

Její příští soupeřkou bude buď letošní vítězka Wimbledonu a turnajová trojka Španělka Garbiňe Muguruzaová, nebo Slovenka Magdaléna Rybáriková. "Je mi jedno, s kterou budu hrát, obě jsou výborné tenistky," řekla Kvitová.

Už proti Alizé Cornetové předvedla Kvitová výborný výkon a v duelu s její krajankou Garciaovou se v prvním setu posunula ještě o stupeň výš. Hrála soustředěně, nehnala se zbytečně do vítězných míčů, ale zatlačila, když bylo potřeba. Při servisu vytáhla eso vždy v důležitém okamžiku za vyrovnaného stavu a soupeřce nadělila 'kanára'.

Od začátku druhé sady Garciaová méně chybovala a hrálo se vyrovnaně. Za stavu 3:3 si Kvitová vypracovala tři brejkboly, ale Španělka odvrátila i ten čtvrtý. Pátý si Češka vybojovala v dlouhé výměně, zakřičela si 'Pojď!' a vzápětí ho proměnila.

Zápas mohla ukončit za stavu 5:3 při podání Garciaové, ale Španělka oba mečboly odvrátila odvážně vítězným míčem. Kvitová ale vydržela jistá na podání, nečelila v duelu žádnému brejkbolu a třetí mečbol proměnila suverénně esem.

"Takhle by to asi mělo u dobrého hráče vypadat, že v každém kole dobrý hráč ještě přidá," řekl kouč Jiří Vaněk. "Věděli jsme, že Garciaová bude víc atakovat servis Petry než Cornetová, že to bude větší pinčes. Péťa držela dobře takticky míče v kurtu a Garciaová se v prvním setu vyházela. Chtěl bych Petru pochválit, jak to udržela v hlavě, celý zápas neměla výkyvy, což bylo strašně důležité," řekl Vaněk.

Na závěrečném grandslamu sezony hraje Kvitová podesáté v hlavní soutěži. Ve Flushing Meadows se nejdále dostala předloni do čtvrtfinále.

Ve třetím kole jsou z Češek rovněž světová jednička Karolína Plíšková a Lucie Šafářová, obě budou hrát v sobotu. Nejvýše nasazenou Plíškovou čeká Číňanka Čang Šuaj a světovou deblovou jedničku Šafářovou Japonka Kurumi Naraová.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů)

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Garciaová (18-Fr.) 6:0, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Barthelová, Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:4.