Radost českých tenistek a dalších členů týmu poté, co v semifinále Fed Cupu porazily Německo a postupily do finále. Rozhodující bod získala 22. dubna 2018 Petra Kvitová (v modrém). ČTK/AP/Marijan Murat

Stuttgart - DDominantní Petra Kvitová zajistila českým tenistkám vítězný bod v duelu s Německem a postup do finále Fed Cupu, v němž v listopadu v Praze přivítají obhájkyně trofeje Američanky. Angelique Kerberovou porazila Kvitová na antuce v hale ve Stuttgartu suverénně dvakrát 6:2 a vybojovala jubilejní třicátou výhru v soutěži družstev. V závěrečné čtyřhře Češky stanovily konečný výsledek zápasu na 4:1.

"Jsem spokojená. Přinést třetí bod do šatny, vyhrát semifinále a hrát finále zase doma je super," řekla Kvitová po utkání. "Motivace hrát zase finále v Praze byla obrovská, to je něco speciálního. Doma je doma a výkony, které jsme ukázaly na kurty, byly důkazem, že motivace to byla obrovská."

Finále si svěřenkyně kapitána Petra Pály zahrají 10. a 11. listopadu v pražské O2 areně. Jejich soupeřkami budou úřadující šampionky Američanky, které i bez sester Williamsových uspěly v semifinále ve Francii.

"Domácí finále bylo hlavní motivací, hlavně pro holky. Je to třešnička na dortu za sezonou," řekl Pála. "Ještě toho mají holky hrozně moc před sebou, tři grandslamy, spousta tenisu, snad se jim bude dařit i dál. Byl bych rád, aby holky hrály Masters, aby čekání na Fed Cup nebylo tak dlouhé."

Tenistky si zahrají šesté finále za osm let. Všech pět předešlých závěrečných duelů v soutěži v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016 proměnily v triumf.

Tradičně agresivně hrající Kvitová deklasovala bývalou světovou jedničku Kerberovou za pouhých osmapadesát minut a oba své zápasy zvládla jasně. V sobotu potřebovala jen o dvě minuty více na výhru nad Julií Görgesovou.

Bodovala i Karolína Plíšková sobotní výhrou nad Kerberovou. Dnes mohla rozhodnout, ale podlehla Görgesové 4:6, 2:6. "Julie hrála proti Káje výborně, takový je tenis. Já jsem šla na kurt nervózní, ale získala jsem rychle brejk a uklidnila se. Vyhrála jsem a přinesla třetí bod," řekla osmadvacetiletá pětinásobná fedcupoová šampionka Kvitová.

Jako čtvrtá Češka dosáhla na třicet vyhraných zápasů ve Fed Cupu. Nejvíc má Helena Suková (57), za ní následují Hana Mandlíková (49) a Jana Novotná (33). Ve dvouhře mají třicet výher ještě Suková (45) a Mandlíková (45).

Plíšková přitom vstoupila do utkání výborně, při svém podání měla tři přímé body a eso. Görgesová ale oplatila stejnou mincí a souboj servismanek ve zbytku duelu ovládla. Češku porazila na esa 8:5 a třikrát připravila Plíškovou o podání.

"Ona odehrála výborný, skoro bezchybný zápas a já jsem nenabídla nic úplně extra," zhodnotila Plíšková, která se nedostala do hry. Němka hrála odvážněji, o čemž svědčí poměr vítězných úderů: Plíšková měla ze hry jen dva a Görgesová 18. "Je to výborná hráčka, má letos výsledky, aby předvedla takový zápas. Podceněný to nebylo. Věřila jsem, že vyhraju nebo že to bude trošičku vyrovnanější," řekla Plíšková.

Už jen z povinnosti se hrála závěrečná čtyřhra, do níž nastoupily za domácí Görgesová a Anna-Lena Grönefeldová proti Barboře Strýcové s Kateřinou Siniakovou. České tenistky první set vyhrály 7:5 a Němky zápas vzdaly.

Na finále do Prahy by teoreticky mohly v týmu kapitánky Kathy Rinaldiové přijet i bývalé světové jedničky Serena a Venus Williamsovy. Slavné sestry nehrají Fed Cup pravidelně, ale obě se zúčastnily únorového utkání prvního kola proti Nizozemsku.

Finále bude soubojem dvou nejúspěšnějších zemí historie Fed Cupu. Tenistky Spojených států amerických loni získaly 18. titul, Češky mají na kontě deset triumfů. Ve vzájemné bilanci mají jasně navrch Američanky, které z dvanácti duelů vyhrály deset. Naposledy uspěly před rokem v semifinále na Floridě, kde však v českém výběru chyběly tahounky Kvitová, Karolína Plíšková či Strýcová. Dvě česká vítězství přišla ještě v dobách Československa v letech 1983 a 1985.

V příštím ročníku mají Češky v prvním kole jistý zápas v domácím prostředí, což je nové pravidlo soutěže, které se týká finalistů.

Semifinále tenisového Fed Cupu ve Stuttgartu (hala, antuka):

Německo - ČR 1:4

Görgesová - Karolína Plíšková 6:4, 6:2, Kerberová - Kvitová 2:6, 2:6, Görgesová, Grönefeldová - Strýcová, Siniaková 5:7 skreč Görgesová, Grönefeldová.

Semifinále tenisového Fed Cupu v Aix-en-Provence:

Francie - USA 1:3 po třetí dvouhře

Mladenovicová - Stephensová 2:6, 0:6, Parmentierová - Keysová 6:7 (4:7), 4:6.

Barážová utkání o Světovou skupinu tenisového Fed Cupu:

Wollongong: Austrálie - Nizozemsko 4:1

Stosurová - Kerkhoveová 5:7, 6:7 (1:7), Bartyová - Lemoineová 6:0, 6:2, Bartyová - Kerkhoveová 6:4, 6:2, Gavrilovová - Lemoineová 6:3, 6:2, Aiavaová, Gavrilovová - Kerkhoveová, Schuursová 6:3, 6:2.

Kluž: Rumunsko - Švýcarsko 3:1

Halepová - Golubicová 6:3, 1:6, 6:1, Beguová - Bacsinszká 6:4, 6:1, Halepová - Schnyderová 6:2, 6:1, Buzarnescuová, Cirsteaová - Golubicová, Teichmannová 6:0, 0:6, 6:10.

Janov: Itálie - Belgie 0:3 po třetí dvouhře

Paoliniová - Mertensová 1:6, 5:7, Erraniová - Van Uytvancková 4:6, 7:6 (8:6), 2:6, Erraniová - Mertensová 3:6, 1:6.

Minsk: Bělorusko - Slovensko 2:1 po třetí dvouhře

Sasnovičová - Čepelová 7:6 (8:6), 7:5, Sabalenková - Kužmová 2:6, 6:2, 6:7 (5:7), Sabalenková - Schmiedlová 6:3, 6:4.