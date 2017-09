Právě zveřejněno

New York - Tenistka Petra Kvitová na grandslamovém US Open překvapivě vyřadila Španělku Garbiňe Muguruzaovou a postoupila do čtvrtfinále. V souboji vítězek Wimbledonu porazila třetí nasazenou ve večerním osmifinále na centrkurtu v New Yorku po setech 7:6 a 6:3.

Kvitová si postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na US Open z roku 2015. V boji o semifinále se utká s Američankou Venus Williamsovou.

Bývalá světová dvojka Kvitová hraje osmý turnaj po návratu na kurty po operaci všech pěti pořezaných prstů levé ruky z prosincového přepadení. Letos hrála už grandslamové French Open a Wimbledon a vždy vypadla ve 2. kole.

"Hodně to pro mě znamená. Tvrdě jsem makala, abych se vrátila a zase si zahrála na velkých kurtech. Děkuji svému týmu," řekla Kvitová na kurtu. "Nedokážu najít správná slova, protože jsem prožila těžké měsíce a nevěděla jsem, jak tahle cesta skončí. A výhra na takovém kurtu je jako pohádka," doplnila tenistka.

Dvojnásobná vítězka z londýnské trávy Kvitová se proti letošní královně Wimbledonu Muguruzaové zpočátku hledala. Prohrávala v prvním setu 1:4. "Zbytečně jsem spěchala a byla nervózní. Musela jsem se trošku zklidnit," řekla Kvitová. Při svém podání odvrátila tři brejkboly na 1:5. V tu chvíli v sobě probudila lvici, jak se o ní říká, a začala diktovat tempo. Srovnala na 4:4 a úvodní set získala po smeči v tie-breaku. "Získat první sadu byl asi klíč k celému utkání, ale byl to celou dobu boj," řekla.

Druhý set začala ztrátou servisu, ale rychle otočila na 4:1 a měla vývoj pod kontrolou. První mečbol za stavu 5:3 při podání Španělky ještě nevyužila. Pak při svém servisu udělala dvě dvojchyby, ale oba brejkboly zvládla. Využila vzápětí první mečbol a vyslechla si ovace více než čtyřiadvaceti tisíc fanoušků v hledišti.

"Cítím se samozřejmě skvěle, ale posledních pár míčů bylo hodně těžkých. Uvědomila jsem si, že jsem blízko výhry, o které sníte," řekla Kvitová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Schwartzman (29-Arg.) - Pouille (16-Fr.) 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2, Querrey (17-USA) - M. Zverev (23-Něm.) 6:2, 6:2, 6:1, Anderson (28-JAR) - Lorenzi (It.) 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Muguruzaová (3-Šp.) 7:6 (7:3), 6:3, V. Williamsová (9-USA) - Suárezová (Šp.) 6:3, 3:6, 6:1.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Matkowski (8-ČR/Pol.) - Atawová, Kúreší (USA/Pák.) 3:6, 6:3, 10:4, Hingisová, J. Murray (1-Švýc./Brit.) - Peschkeová, Demoliner (ČR/Braz.) 6:0, 4:6, 11:9.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - Bergs (Belg.) 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:3.